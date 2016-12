«La Flor del Nadal» de l'Ametlla es renova per dins

La Flor del Nadal torna puntual a l´Ametlla de Merola. El Teatre Esplai de la colònia del baix Berguedà ja està pràcticament a punt per acollir les representacions dels Pastorets més que centenaris de Francesc d´Assís Picas.

Enguany, l´espectacle presenta pocs canvis externament i, per tant, el públic veurà segurament poques diferències respecte del muntatge de l´any passat tret d´algunes cares noves en els personatges principals. Tal com ha explicat a aquest diari el director de la producció, Moisès Boixadera, enguany s´han intentat reordenar diversos aspectes interns amb l´objectiu de reordenar l´espectacle i millorar l´organització dels que hi participen.

Per exemple, ha parlat de canvis en l´organització dels nens que apareixen al muntatge. «Fins fa uns quants anys, tots els nens eren de l´Ametlla o de famílies de pobles veïns implicades en l´espectacle, i ara cada vegada tenim més infants que no coneixen quin és el seu paper i això ens ha obligat a replantejar-ho.» És per això que s´han buscat monitors «que s´encarreguin dels nanos i els facin participar de diverses maneres al llarg de l´espectacle, principalment quan no són a escena».

Un altre element intern en què s´ha treballat és en la catalogació del vestuari, «que el teníem poc controlat, i hem considerat necessari ordenar-lo». Per a Boixadera l´espectacle està en constant evolució i el fet d´incorporar-hi any rere any persones noves fa que s´hagi de fer una pausa en els canvis pel que fa a l´espectacle i es treballi més en la coordinació de tot el personal implicat, que supera els 150 voluntaris.

Paral·lelament, un equip continua pensant, a llarg termini, en noves innovacions tècniques que permetin dotar de més dinamisme el muntatge. «Caminem cap a a la modernitat sense deixar de ser uns Pastorets tradicionals», diu.

Les funcions s´estrenaran amb una representació sense tancar el teló

Els Pastorets de l´Ametlla de Merola s´iniciaran, enguany, amb una funció a teló obert. És a dir, durant les hores que dura la representació no hi haurà cap moment que es tanqui el teló i els espectadors podran veure, en tot moment, què passa a dins de l´escenari quan, habitualment, la cortina els ho impedeix. Aquesta funció especial, que ja han fet en alguna altra edició, serà el 26 de desembre, a les 5 de la tarda, al Teatre Esplai de la colònia.

Els promotors de l´espectacle tenen clar que any rere any han de buscar nous atractius per atraure el públic. «Presentar l´obra d´aquesta manera crida l´atenció de persones que potser ja coneixen els nostres Pastorets i no vindrien fins d´aquí a un temps», va explicar Marc Fité, impulsor del muntatge, el dia de la seva presentació. La resta de representacions, aquestes ja de manera convencional, tindran lloc els diumenges 8, 15, 22 i 29 de gener. Les entrades s´han de comprar de manera anticipada a través del web www. ametllademerola.cat o presencialment a Logos Berguedà.

Els promotors dels Pastorets, que també gestionen la resta de programació cultural a l´equipament de la colònia, esperen que les obres del teatre finalitzin com més aviat millor. Des del 2011 reclamen insistentment que el teatre pugui disposar de butaques, de vestíbul, de lavabos i de sistema de climatització.