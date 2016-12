Càritas Berga espera tancar l'any amb una xifra similar d'usuaris atesos a la del 2015

Càritas Parroquial de Berga ha beneficiat 961 persones fins al mes d´octubre. L´entitat social de la capital berguedana espera tancar l´any actual amb una xifra similar d´usuaris atesos que la del 2015, quan en va ser de 1.203. Quan queden pocs dies per tancar l´any i amb dos mesos pendents de fer el recompte dels seus usuaris, les responsables de Càritas a la ciutat afirmen que el nombre de persones que recorren als seus serveis ha deixat de créixer i es manté estable des de fa un parell d´anys. Durant el primer trimestre del 2017 faran públiques les dades definitives d´enguany.

La presidenta de Càritas Parroquial Berga, Glòria Simon, opina que les persones que es dirigeixen a ells per serveis assistencials bàsics «s´ha estancat i ens mantenim estables. La davallada d´usuaris que vam viure fa dos anys no s´ha repetit, però com a mínim la xifra no ha crescut». Per contra, Simon ha destacat que sí que hi ha hagut un repunt pel que fa a l´assistència d´infants als diversos projectes que s´ofereixen des de l´entitat, com el de reforç escolar o el casal d´estiu, a banda de l´esplai Més al mes, amb llista d´espera.

Amb les xifres a la mà, Simon espera que el desembre tanqui amb un nombre similar de persones ateses. Càritas distingeix entre el total de persones ateses i els beneficiaris directes. Fins a l´octubre, l´entitat ha tractat directament amb 575 persones i se n´han beneficiat un total de 961. El 2015 van ser un total de 836 persones ateses directament, amb 1.203 beneficiaris. Per a Simon, tot i que el nombre de persones en situació de vulnerabilitat continua sent alt, és positiu que els darrers anys hagi parat de créixer. Una de les dades que destaquen és que les famílies ateses responen a un perfil diferent del de fa uns anys: unitats familiars de tres membres de mitjana, i molts més casos d´una o dues persones, «molt lluny de les famílies nombroses que havíem arribat a tenir, amb cinc, sis o set membres», fan ressaltar.

Tot i que moltes de les persones que passen per Càritas són beneficiàries dels ajuts alimentaris, la presidenta de l´entitat, juntament amb la tècnica Gemma Bajona, recorda que Càritas ofereix moltes més prestacions «que a vegades passen desapercebudes». Simon i Bajona asseguren que «les persones que vénen cada setmana a buscar el paquet d´aliments també són usuàries d´altres programes, perquè el que volem és donar eines a les persones per poder sortir d´aquesta situació de vulnerabilitat».

En aquest sentit, han recordat, la feina que fan a través dels més de deu programes que impulsen gràcies a tots els professionals de l´entitat, però principalment, de la feina dels voluntaris i socis que dediquen el seu temps lliure i fan aportacions econòmiques. A banda de les ajudes assistencials i alimentàries, en destaquen les dedicades als infants (amb beques escolars i de menjador, el reforç escolar, l´esplai Més al mes, el casal d´estiu o el projecte Muntanyes d´Il·lusió) així com també els serveis per a la formació de joves com el Reforma´t i l´Engresca´t; els programes de llengua, els tallers de costura i tota la feina relacionada amb la inserció ocupacional.



Bajona també ha destacat el programa de targetes moneder «que permet dignificar les ajudes fent que els usuaris puguin comprar lliurement, amb un acompanyament al darrere, i així apoderar-los i dotar-los d´una responsabilitat que no tenen si vénen a buscar un paquet cada setmana, on no poden triar què els donem», puntualitza.