Gironella invertirà 1,2 milions per renovar la cèntrica plaça de l´Estació

La plaça de l'Estació de Gironella és el rovell de l'ou comercial del nucli urbà de la Perla. El govern s'ha proposat actuar en aquest espai per tal de recuperar el que havia estat l'antiga estació del carrilet, desmuntada el 2004, per fer-hi una andana coberta dels autobusos i reconvertir la plaça del mateix nom per modernitzar-la, fer-la més verda i convertir-la en un espai més amable per als vianants i més endreçada. L'executiu gironellenc compta iniciar les obres el segon semestre del 2017 amb un cost d'1,2 milions d'euros, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde David Font. Aquesta és l'obra més important pel que fa al seu volum econòmic del pressupost per al proper exercici, aprovat aquesta setmana amb els vots a favor del govern de CiU, que té majoria absoluta, i l'abstenció d'ERC, a l'oposició.

L'alcalde de Gironella ha recordat que la millora d'aquest espai era una de les actuacions que duia al programa electoral de les darreres eleccions municipals el grup de CiU. D'aquella proposta n'han ampliat l'àmbit per fer una intervenció més integral a l'espai. David Font ha explicat que al lloc on fins al 2004 s'alçava el que havia estat l'estació del carrilet, s'hi vol fer una mena d'andana coberta similar a la que hi ha a Navàs perquè hi tinguin la parada els autobusos, «una mica més amunt d'on paren» actualment.

A més, l'executiu es planteja reformar el conjunt de la plaça de l'Estació, enganxada a l'avinguda Catalunya. Es tracat del rovell de l'ou comercial i el dirigent ha explicat que és una zona «molt grisa» perquè hi ha molt asfalt. La intervenció consistirà a eixamplar les voreres per tal que els vianants hi tinguin molt més espai, crear noves i diferents zones verdes amb parterres amb regs automàtics, i millorar l'actual zona de jocs infantils, així com la zona esportiva i la pista de petanca. Es conservaran les places d'aparcament però es farà una bona neteja de cara a aquest indret, ha exposat el dirigent gironellenc. «Reformarem la plaça de l'Estació perquè sigui una zona de vianants més agradable», ha detallat Font.

Per pagar aquesta important intervenció, el consistori gironellenc disposa d'un conveni urbanístic signat amb la propietat d'una part dels terrenys afectats que suposarà uns 250.000 euros d'ingressos per a les arques municipals i que es destinaran a aquesta actuació. Així mateix l'executiu disposa d'una ajuda de 350.000 euros del programa Xarxa de la Diputació de Barcelona. Quan s'iniciïn els treballs l'estiu del 2017, el govern compta saber el romanent de tresoreria de què disposarà per poder-lo destinar a aquestes actuacions. I aleshores tenir la confirmació d'una subvenció de 260.000 euros que està gestionant amb la Generalitat.

El govern preveu fer inversions per valor de 2,5 milions d'euros durant el 2017.