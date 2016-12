Pòlit Miró: «L´objectiu ha estat fer que la música fos un ´divertimento´»

El músic berguedà Pòlit Miró va anunciar, la setmana passada, el tancament de l´escola Soterrats, el centre musical de la capital berguedana que ell va crear fa tretze anys. Per motius de salut ha decidit posar punt i final a aquest projecte, que ha marcat un abans i un després en la seva trajectòria musical.

Miró s´ha dedicat tota la vida al món de la música. «Vaig tocar molt temps amb la cobla orquestra Rosaleda i també amb el grup U2U3 amb el que vam amenitzar molts casaments», ha explicat. El seu esperit musical ja es va despertar de jove, «quan amb una colla d'amics músics vam formar un grup que es deia Xaloc i després un que es va dir Licor de Notes», recorda. Per al músic berguedà, «obrir Soterrats va representar poder demostrar el que havia cregut sempre, que hi havia una altra manera d´entendre la música, on les persones poguessin tocar l´instrument que més els agradava, gaudint de manera planera i divertida», ha recordat.

El centre de Soterrats, per qui no l´hagi conegut, ha funcionat com un espai de formació en la especialitat de música moderna des de classes teòriques de solfeig, fins a sessions d´instruments: guitarra, bateria, saxo, trompeta, piano o també cant. «Tot el que se´m va demanar a Soterrats ho vaig intentar fer possible», destaca. Assegura que el seu objectiu principal ha estat fer «que la música fos un divertimento i a l'hora aprendre i ensenyar a estimar aquest art».

El tancament de l´escola ha estat una decisió que ha hagut de prendre tot i que confessa que no ha estat tan complicada com s´havia pensat. «A voltes la vida et fa triar, i ara la prioritat és la salut. Cert és que trobaré a faltar l'escola, però és el que hi ha», assegura. Marxa, però, amb la satisfacció d´haver fet molts passos que l'han «omplert d'orgull» com que s'hagin format grups sortits Soterrats com ara Slapsound, Kducats, Scapats... i alguns d´altres. Creu que sempre pot semblar que hi ha coses que «queden al calaix» però ara el seu repte és «tirar endavant i com que suposo que tindré més temps, penso en dedicar-me a compondre alguna altra cosa». I és que a la seva faceta de músic i intèrpret, s´hi ha d´afegir el seu perfil com a compositor. A banda d´algunes peces concretes que ha escrit, com la peça del Cap d´Any de Patum, festa en la que també s´ha implicat en la seva organització, la seva obra més destacada és la trilogia inspirada en les músiques de la Patum. Tres treballs que versionen les peces de la festa berguedana: Intum, De Patum a Patum i Èxtum.

Miró té clar que a tota la comarca del Berguedà «es fa música i molt ben feta i aquesta afició, sigui d'un tipus o d'un altre, està ben arrelada, i això, com a músic em satisfà moltíssim», ha finalitzat.