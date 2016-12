L´administració de loteria de Berga reparteix 346.000 euros al Consell i a diferents entitats del Berguedà

L'administració de loteria de Berga ha repartit uns 346.000 euros en premis en el sorteig de la Loteria de Nadal d'enguany. La majoria corresponen a les terminacions del segon i el tercer premi pe`ro també a premis menors de la pedregada segons han explicat a Regió7 fonts d'aquest establiment.

Els treballadors i consellers del Consell Comarcal del Berguedà han obtingut un petit pessic del sorteig de la Loteria de Nadal. Per cada dècim jugat els han tocat 100 euros del número 27.148 que era el que jugaven. Les dues últim xifres coincideixen amb les del tercer premi.

El número el van adquirir a l'administració de loteria número 2 de Berga que regenta Montse Pey. L'establiment ha repartit premis de terminacions del tercer premi acabat amb 48 (78.748) i dels dos últims números del segon premi, acabat amb 36 (04.536) segons ha explicat a Regió7 la responsable de l'establiment.

A part del Consell del Berguedà també rebran 100 euros per dècim per les terminacions del segon o el tercer premi treballadors de les empreses Automòbils Pedret de Berga o Indaber de Casserres, l'associació de pares i mares de l'escola Lillet a Güell de la Pobla de Lillet, el club de futbol de Montmajor o el bar el Cafè dels Petits del passeig de la Indústria de Berga o l aPenya Blaugranba de Berga així com els professors de l'institut Guillem de Berguedà de Berga i els treballadors de l'empresa Enric Ros SA de Vidreres que havien comprat els seus números a l'administració berguedana.