Berga multa set persones per no deixar la brossa dins del contenidor

L'Ajuntament de Berga ha imposat fins ara set multes a ciutadans per no dipositar la bossa de les deixalles a l'interior del contenidor. Aquest fet és considerat una infracció lleu, tal com recull l'ordenança de convivència i via pública de la ciutat, i pot ser sancionat amb una multa que oscil·la entre els 30 i els 750 euros. Com acostuma a fer, el consistori ha optat per imposar les sancions més lleus possibles, de 30 euros, si és la primera vegada que es rep una multa per aquesta infracció. A més, si el ciutadà reconeix els fets podrà beneficiar-se del 20% de descompte del cost de la multa d'acord amb el que preveu la llei 39/2015 de procediment administratiu, segons fonts consultades per Regió7.



La imposició de multes ha estat la darrera eina que ha fet servir el consistori per eliminar l'abocament de bosses de deixalles fora dels contenidors. Aquest fet s'ha produït enguany en diferents moments després dels canvis d'ubicació dels contenidors de deixalles per concentrar-los en illetes per facilitar la recollida selectiva. Amb tot, alguns ciutadans han optat per llançar la bossa a terra en veure que al lloc habitual no hi havia el contenidor que havia estat traslladat a una nova ubicació propera. Tal com va informar aquest diari, l'Ajuntament de Berga va demanar excuses als ciutadans per no haver informat prou bé dels canvis que s'havien aplicat d'acord amb el Consell Comarcal del Berguedà. En paral·lel el consistori va fer una campanya informativa als veïns i va advertir que multaria si no es dipositaven les deixalles a l'interior dels contenidors. L'objectiu era posar fi a aquesta pràctica incívica. Fruit d'això s'han imposat aquestes multes. Per aconseguir localitzar els infractors s'ha comptat amb la col·laboració ciutadana i també se n'han pogut identificar gràcies a l'anàlisi del contingut de la bossa.



El regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, ha explicat que actualment aquesta problemàtica «està força solucionada». Escútia ha dit que després de les festes nadalenques seria adient valorar com està funcionant l'operació de concentració dels contenidors a Berga impulsada pel Consell Comarcal i veure el que encara es pot i cal millorar d'aquesta actuació per fomentar el reciclatge.



Més contenidors per Nadal



L'Ajuntament de Berga reforçarà amb 15 contenidors més diferents punts de recollida de residus amb l'objectiu d'evitar el desbordament per les festes de Nadal. El regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, ha explicat que aquests dies es generen més deixalles i que hi ha determinats dies que no es presta el servei i d'altres que s'avança. Es tracta de 15 contenidors. Els de rebuig s'han col·locat a la plaça de la Font del Ros, al car-rer de la Sardana, el Comte Oliba, a la Rasa dels Molins, Gran Via, avinguda del Canal Industrial, passeig de la Indústria, Rasa del Canyet, carrer de Fra Frederic, carrer de Barcelona, carrer de Santa Bàrbara i al pla de l'Alemany. Pel que fa al de matèria orgànica de reforç, s'ha posat al car-rer Comte Oliba. El nucli urbà de Berga té 7 recollides a la setmana, 6 recollides en l'horari nocturn habitual i una d'extraordinària al barri vell que es fa els dilluns.



Crida a no llançar voluminosos



El consistori ha fet una crida als ciutadans perquè no llencin les deixalles de gran volum com matalassos o sofàs al carrer. L'abandonament d'aquesta mena d'objectes a la via és una vella assignatura pendent, amb èpoques de més o menys intensitat. El govern berguedà ha recordat als veïns que la ciutat disposa de dos serveis per desprendre's d'objectes voluminosos en desús.



D'una banda, Berga disposa d'una deixalleria ubicada al polígion de la Valldan per tirar-hi aquesta mena de brossa. La gestiona el Consell Comarcal i els ciutadans la tenen al seu abast per traslladar-hi els objectes voluminosos pels seus mitjans.



Els usuaris també tenen l'opció d'adreçar-se al servei de recollida a casa que ofereix l'Ajuntament de Berga a través de Containers del Berguedà SL. Es presta el primer dimecres de cada mes, excepte quan és festiu, que en comptes de dimecres es fa l'endemà. Els usuaris disposen d'un número de telèfon (93 821 45 55) al qual s'han d'adreçar per concretar la recollida d'objectes.



Fonts municipals han recordat que abandonar deixalles de gran volum al carrer, al costat dels contenidors, per exemple, es pot sancionar d'acord amb l'ordenança de convivència i via pública.