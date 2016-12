ERC vol que la comissió de projectes estratègics de Berga es doti de pressupost

El grup municipal d'ERC a Berga, a l'oposició, vol que la comissió de projectes estratègics del consistori es doti de pressupost. Així ho han explicat els seu tres regidors Ermínia Altarriba, Jordi Pujals i Jaume Giménez en una trobada informal aquest divendres amb la premsa per intercanviar impressions i desitjar unes bones festes. Han aprofitat l'ocasió per explicar algunes de les seves propostes de cara als pressupostos del 2017. Han explicat que estan a l'espera que el govern els convoqui per parlar-ne. ERC ha fet palesa la seva voluntat d'entesa i col.laboració amb el goevrn amb qui diuen que mantenen una relació "més fluida" que no pas la que tenien amb CiU en l'anterior mandat

A Berga governa la CUP amb 6 regidors en un ajuntament de 17 membres i necessitarà suport per tirar endavant el pressupost.

Entre la llista de prioritats d'ERC a Berga hi ha que s'elabori un pla d'usos "complet del equipaments municipals" entre els quals les instal·lacions de Sant Francesc de les que s'ha de definir quines utilitats tindran.



Els republicans també demanen que hi hagi una dotació pressupostària per a l'escola bressol municipal Flor de Neu. També aposten per l´eliminació "total" de les barreres arquitectòniques, incrementar el manteniment dels parcs infantils "entre altres per motius de seguretat, ja que estan en molt mal estat".

Els republicans han recordat que la situació econòmica del consistori berguedà "és complicada, en bona mesura per l´herència rebuda" raó per la qual consideren que els del 2017 seran uns pressupostos fonamentals i molt importants, ja que estem marcaran el futur de la legislatura i el sentit del què farà l´equip de govern».



El regidor Jordi Pujals ha manifestat que tenen "la voluntat d´arribar a una proposta conjunta amb l´equip de govern, ja que marcaran la legislatura. També cal prioritzar uns projectes a nivell de ciutat, de model, que s´haurien de portar endavant, més enllà del dia a dia. Estem disposats a entendre´ns».

D'altra banda, els republicans han assegurat que amb l'actual executiu de la CUP mantenen «una la relació més fluida que amb l´equip de govern anterior, però ens agradaria que hi hagués més participació de la resta de grups municipals" ha exposat Ermínia Altarriba,

Per la seva banda, el regidor Jaume Giménez ha declarat que «ens agradaria que la ciutadania pogués veure que Esquerra significa una alternativa de govern. Això s´aconsegueix fent propostes".

Finalment els republicans han valorat la seva pròpia activitat en aquest any que s'acaba assegurant que «el dia a dia t´absorbeix molt i els ciutadans no es fan a la idea de la quantitat de reunions que fem. Ens falta saber comunicar-ho i reunir-nos més amb les entitats. Necessitem millorar » han conclòs.