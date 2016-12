Bagà i Sant Julià fan la segona Fia-faia amb el segell Unesco

Bagà i Sant Julià de Cerdanyola esgoten avui el compte enrera d'una de les cites més importants del calendari festiu del Pirineu català: la Fia-faia. L'ancestral tradició, d'arrels precristianes, de la cremar torxes vegetals fetes amb una herba que creix de forma silvestre coneguda amb el nom de cephalaria leucenta, se celebrarà aquest vespre als dos municipis de l'Alt Berguedà. Serà la segona vegada que es fa amb el segell de la Unesco l'organisme internacional que l'1 de desembre del 2015 va declarar la festa Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Així les dues poblacions estan de celebració en aquest primer aniversari de la proclamació.

S'espera que aquest nit de Nadal tingui la màgia de les gran ocasions i que gràcies a la Fia-fia deixi imatges d'una gran bellesa plàstica i l'emoció de reviure una tradició atàvica. I segurament molta gent com detalla Josep Ureña, president de l'Associació de la Fia-fai . El fet que enguany, el dia 24 de desembre s'escaigui en cap de setmana fa preveu els organitzadors que hi pugui haver més gent forana En declaracions a Regió7, l'alcalde de Bagà Nicolás Viso ha dit que «és molt dificíl saber quantes persones exactament ens visitaran». Amb tot es preveu que siguin moltes tant per l'efecte crida d ela Unesco que ja es va experimentar l'any passat com pel fet que sigui cap de setmana. Com pasa en esdeveniment amb gran afluència es preveu que s'omplin les zones d'aparcament disponibles. No se n'habilita cap d'especial, estarà a disposició de la gent com sempre el camp de futbol vell., L'any passat la cua de cotxes arribava fins a la rotonda de l'accés sud de Bagà amb la carretera C-16, una imatge que segurament enguany es repetirà. Viso detalla que «són dues hores molt intenses». Des de la concentració a les 5 del centenar de faiaires que puguen al Siti, la davallada i la posterior crema. Viso recomana que qui ho vulgui veure bé hi arribi abans per tenir temps d'aparcar i buscar la millor ubicació possible. Cal tenir en compte que els carrers al voltant de la plaça Catalunya i la plaça Porxada i carrer Raval estan tallats al trànsit a causa de la festa.

El consistori baganès munta com cada any un dispositiu especific que treballa en l'organització de la festa i també per vetllar pel bon funcionament de la celebració. Operaris de les brigades s'encarreguen d'escampar sorra al ferm dels escenaris principals de la celebració per evitar que es faci malbè a causa d'espurnes de foc i les brases roents de les faies. Altres professionals vetllaran per la mobilitat i la seguretat com els mossos d'esquadra, protecció civil, serveis mèdics amb una ambulància així com una dotació dels Bombers. Tot plegat una vintena de persones calcula Viso .

A Sant Julià de Cerdanyola, la festa té unes altres dimensions i no hi ha cap dispositiu específic. Si a Bagà és cremen més de mig miler de faies, a Sant Julià la xifra és d'un centenar llarg perquè la Fia-faia té un caire més familiar. Amb tot i després de la promoció que ha suposat enguany per a la festa la primera Fira-Faia, l'alcalde de Sant Julià, Agustí Elias calcula que avui s'arribi a les 150 mentre que l'any passat van ser 125, aproximadament. Una de les novetats serà que l'Ajuntament només donarà mocadors de record als fallaires que baixin del Clos amb la faia ben encesa. Elias ha dit que es vol evitar que hi hagi persones que hi vagin amb la faia sense cremar i que només pugin al Clos per tenir el mocador. L'altra novetat és la millora de la sonorització per ballar la dansa de la festa.