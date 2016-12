Sant Julià de Cerdanyola i Bagà celebren una concorreguda Fia-faia

Sant Julià de Cerdanyola ha renovat aquesta freda nit de Nadal la seva cita amb la tradició. Desenes de persones han participat a la Fia-faia, una celebració reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'1 de desembre del 2015. Aquesta festa també se celebra a Bagà. Entre les dues poblacions s'estima que s'han cremat unes 700 faies, les torxe vegetals fetes amb una herba silvestre prèviament assecada (cephalaria leucanta) que es crema la nit més llarga de l'any per festejar el solstici d'hivern

Al punt de les 6 de la tarda i després de veure la posta de sol, cerdanyolencs i visitants s'han aplegat al turó del Clos, una zona propera al nucli urbà. Des del pujol s'ha vist l'encesa de la foguera del la muntanya del Siti a Bagà amb la que posteriorment s'encenen les faies. La corrua humana de llum ha anat baixant fins a la plaça de l'Església seguint l'itinerari habitual de la Creu, ca l'Agustí, Cal Rosell, cal Salt i la Placeta. La crema s'ha fet a la plaça de l'església lloc on també s'ha fet la cremada de les faies tant de les que han baixat del Clos com de les persones que s'esperaven al poble. La cremada de les faies és un moment únic que ha tingut com a colofó la dansa de la Fia faia i el tast de pa torrat amb allioli de codony. A l'acte hi han assistit la delegada del Govern a la Catalunya central Laura Vilagrà i de Lluís Puig, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, que també han lluït una faia cadascú.

Enguany,els organitzadors han restringit el lliurament dels mocadors de coll que es donen al fallaires als que realment les han encès per il·luminar el descens. L'alcalde Agustí Elias ha explicat a Regió7 que "ens haviem trobat que que hi havia persones que hi anaven només per recollir el mocador però no encenien les torxes". Aquest dissabte de la nit de Nadal, l'Ajuntament de Sant Julià ha repartit 74 mocadors. L'alcalde calcula que s'han cremat unes 150 faies, segurament la xifra més alta de la història de la celebració. L'any passat el primer que la festa es va celebrar amb el segell de la Unesco ja es va incrementar el nombre de faies i enguany ho ha fet més.