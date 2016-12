El Consell estudia gestionar els residus a través d´una societat de capital mixt

El Consell Comarcal avança en el seu treball per millorar la gestió de residus, una tasca iniciada el 2015 amb la creació d´una comissió berguedana de residus que fins ara s´ha centrat en estudiar la millor manera de dur a terme la recollida per millorar-ne l´eficàcia. Ara, a més a més, té l´encàrrec del ple del Consell Comarcal d´emetre un dictamen en els propers tres mesos sobre la viabilitat de canviar el model de gestió a mig termini. Una comissió d´estudi analitzarà la possibilitat de fer-ho a través d´una societat mercantil amb capital mixt (públic i privat) però sempre amb majoria del sector públic segons ha detallat a Regió7, David Font, el president de l´ens comarcal. El Consell ho ha aprovat en el darrer ple del 2016 d´aquest organisme.

Fins ara, el Consell del Berguedà ha utilitzat l´externalització del servei de residus per tal de gestionar-lo. Es convoca un concurs públic amb unes bases que recullen les condicions que s´han de complir i es fa un contracte públic a una empresa que cobra per prestar el servei. Concretament a través de diferents concessions per cada servei ja que estan desglossats. Per exemple: aquest 31 de desembre s´acaben les concessions de la recollida de residus sòlids urbans de l´Alt i del Baix Berguedà. El juny del 2017 s´acabaran les concessions de les tres deixalleries que hi ha a la comarca i la resta de concessions s´acabaran el 2018. La de l´abocador de Font Ollera finalitza el 2021.

David Font ha explicat que malgrat s´acabin les concessions el servei el continuaran prestant igualment les empreses respectives fins que no s´hagi determinat el nou model de gestió i de recollida de deixalles de la comarca. El dirigent comarcal ha explicat que s´han inspirat en el sistema que empra el Consell Comarcal d´Osona que gestiona amb aquesta fórmula mixta diferents serveis com els residus o l´aigua ha explicat Font. «Creiem que pot ser un bon sistema perquè el model mixt obliga a l´empresa a rendabilitzar al màxim la inversió que hi realitzi intentant tenir beneficis». Creu que això permetria reinvertir el màxim de diners en els serveis controlats sempre per l´ens públic que és qui tindria la majoria de capital de la societat.

En el ple d'aquest dimecres també ha pres possessió del seu càrrec de conseller de la CUP, Antoni Chueca de Borredà que substitueix en el càrrec a Anna Manso que va plegar