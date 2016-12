Laura Vilagrà visita els Ajuntaments de Bagà, Guardiola i Gisclareny

A l'Ajuntament de Bagà, la delegada ha estat rebuda al despatx d'alcaldia per l'alcalde, Nicolás Viso, la primera tinent d'alcalde, María Angustias Viso de l'àrea de Consum, Benestar i Família, Gent Gran, Salut i Patrimoni Arquitectònic i Igualtat i el regidor Joan Oña. Han tractat diferents temes d'interès municipal. Així, durant la reunió s'han tractat temes d'especial interès per la corporació com són la modernització del carrer del Raval en l'àmbit urbanístic, les noves tecnologies que requereix l'administració local i el projecte de Coll de Pal a la Molina. En aquest sentit, s'ha fet esment del Pla Director Molina-Masella. La delegada del Govern ha ofert la seva col·laboració amb aquells aspectes relacionats amb la Generalitat.



Laura Vilagrà ha signat en el Llibre d'Honor de l'Ajuntament. Abans d'acomiadar-se, han visitat juntament amb l'alcalde i la primera tinent d'alcalde, el centre històric de la vila de Bagà i el Palau dels Pinós que era el centre senyorial de la vila i que actualment acull el CMC –Centre Medieval i dels Càtars- i l'Oficina de Turisme.



Després de visitar l'Ajuntament de Bagà, Laura Vilagrà, s'ha traslladat a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà on ha estat rebuda per l'alcalde, Josep Lara i la tercera tinenta d'alcalde de l'àrea de Serveis Socials, Entitats, Turisme i Comerç, Joana Freixa. Durant la visita també els ha acompanyat l'arquitecte. El tema que ha centrat la trobada ha estat el de la Residència, Centre de Dia i Llar d'Avis de Guardiola de Berguedà. Des de l'Ajuntament s'ha destacat la necessitat de posar en funcionament el centre de dia i concertar-ne places. Des de l'Ajuntament es mostra que la instal·lació està feta i que és un centre necessari per a la comarca, tant pel que fa a distàncies, com pel gran nombre de gent gran. La delegada del Govern ha pres nota de la necessitat d'una nova trobada monogràfica sobre aquest equipament.



En un altre ordre d'aspectes s'ha esmentat la idoneïtat de canviar el punt d'aterratge i enlairament dels helicòpters preveient la disposició d'un heliport del parc de bombers, per tal de millorar-ne el servei.



L'alcalde, Josep Lara, abans que la delegada signés al Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, ha compartit amb ella la satisfacció pel fet de gaudir del Festival de les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà que enguany ha arribat a la 52a edició, convertit en tot un referent del panorama musical estiuenc del Berguedà.



Gisclareny va ser el darrer municipi dels que va visitar la delegada del Govern. Va ser rebuda a l'Ajuntament per Joan Tor, alcalde del municipi. Laura Vilagrà, va signar el Llibre d'Honor, i va escoltar els aspectes més rellevants sobre el municipi que va traslladar-li l'alcalde. Gisclareny compta amb un entorn paisatgístic d'una gran bellesa que atreu excursionistes i senderistes. Cal recordar que Gisclareny forma part del Parc del Cadí-Moixeró i el poble de Gisclareny compta amb 10 senders locals, 1 per cada lletra del nom del poble, que recorren els paratges més bells i interessants d'aquest extens municipi. En un altre ordre de temes, l'alcalde de Gisclareny va traslladar a la delegada la preocupació pel mal estat del camí que porta a Bagà i la necessitat del seu arranjament.



La delegada del Govern, Laura Vilagrà, realitza visites territorials periòdicament per tal de conèixer de primera mà les inquietuds, els projectes i tot allò que li puguin traslladar des dels Ajuntament de la demarcació de la Catalunya Central.