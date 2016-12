Berga acull 46 refugiats que s'estaran 6 mesos a l'alberg

"Estem contents de poder dir que ja hi som". Amb aquestes paraules i un somriure d'orella a orella explicava Enric Morist, el president de la Creu Roja a Catalunya, l'arribada de 46 persones refugiades a l'alberg de Berga aquest divendres a les 6 del matí. Hi han arribat després d'un llarg viatge que els ha conduit des d'Atenes a Madrid en avió on van arribar a la una de la matinada i després en autocar fins a la capital del Berguedà. Es tracta del primer grup de persones refugiades que arriben a la ciutat a través del programa que gestiona la Creu Roja. S'hi estaran sis meso si rebran l'atenció bàsica per passar després a d'altres destinacions que podrien ser altres poblacions del Berguedà si així ho volen.

El grup que ha arribat a Berga està integrat per famílies joves amb 13 infants d'entre 2 a 14 anys. Provenen de Síria , del Kurdistan iraquià i un d'Eritrea. Han arribat contents per haver pogut escapar per fi dels horrors de la guerra però "molts cansats i en estat de xoc" ha precisat el portaveu de Creu Roja . "Són persones que han patit moltíssim. Algunes porten dos anys per sortir del foc " de ciutats com Alep.

La seva situació sanitària "és correcte" ha dit Morist i no caldrà hospitalitzar-ne a cap per bé que "hi ha persones que presenten tipologies mèdiques de les que "haurem de fer un seguiment". La regidora Anna Alsina ha especificat que es tracta de persones que han estat torturades i que han patit experiències traumàtiques a causa dels conflictes armats que han sofert.

Des d'avui mateix han començat a rebre atenció mèdica per valorar exactament el seu estat de salut. Creu Roja disposa de 8 professionals que els atendran per donar-los suport psicològic. A partir del 9 de gener l'Ajuntament de Berga iniciarà el procés per l'escolarització dels infants arribats segons ha explicat la regidora Anna Alsina.

Per la seva banda l'alcaldessa de Berga Montse Venturós ha refermat el compromís del consistori per tal que Berga sigui "una ciutat d'acollida" i posar tots els recursos disponibles per tal que la seva integració sigui el més "plàcida possible". En uns termes similars s'ha expressat David Font president del Consell Comarcal per tal que el Berguedà "sigui una terra d'oportunitats" pels nous berguedans arribats avui.

Finalment Enric Morist ha explicat que ja hi ha unes 30 persones que s'han ofert com a col·laborador per ajudar en el que calgui als refugiats. "Tothom que vulgui donar un cop mà serà molt benvingut perquè això és una cursa de fons que acaba de començar" ja que després d'aquests primer refugiats en vindran una nova tongada. Qui estigui interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament o la Creu

Els responsables de Creui Roja, l'Ajuntament de Berga i el Consell del Berguedà han fet una roda de premsa aquest dijous per explicar l'arribada dels refugiats