El CAP Gironella incorpora dos 'racons de lectura' gràcies a un acord amb la Biblioteca

Un acord entre la Biblioteca i el CAP Gironella ha permès que els usuaris del centre de salut tinguin al seu abast dos punts de lectura pensats tant per als petits com per als adults. Els professionals que han promogut la iniciativa, que va entrar en funcionament aquesta tardor, se senten satisfets de la resposta al nou servei, que és una extensió de la Biblioteca pública.

Els dos punts de lectura, un a cada planta de l´edifici, fan més amable l´estada al servei ambulatori. L´ampli ventall de revistes de divulgació i la selecció de llibres, que els responsables de la Biblioteca renoven periòdicament, fan del CAP un focus de cultura.

Activitats al Baix Berguedà

Tant al CAP Gironella com a la resta de centres del Baix Berguedà s´han portat a terme, en el decurs de les darreres setmanes, diverses activitats adreçades a la comunitat. A Puig-reig, personal d´infermeria ha fet xerrades sobre menjar saludable als alumnes de cicle mitjà de l´Escola Sant Martí, amb l´objectiu que els nens i nenes coneguin la importància que té l´alimentació perquè el cos i la ment funcionin bé. A Olvan, els alumnes de preescolar de l´Escola Pública han pogut conèixer de prop el món de l´atenció sanitària al municipi. Als diferents centres s´han fet activitats, coincidint amb el Dia Mundial sense Alcohol i el Dia Mundial de la Diabetis.