Berga no podrà aplicar la puja de les ordenances l´1 de gener per un error

L´Ajuntament de Berga no podrà aplicar la puja i revisió de 7 ordenances a partir de l´1 de gener del 2017 tal com va aprovar la corporació en un ple extraordinari del 14 novembre. En total se´n van revisar set, que són les que no es podran aplicar i caldrà prorrogar les vigents actualment en el cas de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE). En canvi, les taxes es podran modificar i posteriorment aplicar dins del proper exercici. La resta de taxes fins a arribar a les 40 es modifcaran dins d´aquest any de manera progressiva tal com estava previst d´antuvi.

La raó per la qual no es podran aplicar les revisions de set tributs municipals és la manca de temps necessari per completar la tramitació d´exposició pública preceptiva perquè puguin entrar en vigor el primer dia de l´any que ve, tal com es pretenia.

El darrer dia per presentar-hi al·legacions dins dels 30 dies hàbils d´exposició s´acabava aquesta mitjanit passada. Ahir, també era el darrer dia per publicar l´aprovació definitiva de les modificacions de tributs al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP). Així no hi ha hagut temps per acabar de fer la tramitació prevista malgrat que el consistori va aconseguir publicar al BOP la proposta de modificació el 15 de novembre l´endemà mateix de la celebració del ple que va tenir lloc el 14 a la nit (vegeu Regió7 del 16 de novembre).

L´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha admès a aquest diari que no s´ha arribat a temps de completar la tramitació corresponent. La dirigent ha admès que tot plegat és fruit «d´un descuit en el còmput dels terminis» que hi havia per fer l´aprovació al ple, l´exposició pública, la resolució d´al·legacions i l´aprovació definitiva i la seva publicació al BOP per entrar en vigor el primer dia del 2017. Ha recordat que els tècnics els van donar tres dates per fer el ple de les ordenances i que van triar la del 14 de novembre creient que estaven dins de termini. La batllessa no s´ha volgut escudar amb els tècnics i n´ha assumit la responsabilitat com a màxima responsable política del consistori.«Això ha estat un error i de cara a l´any que ve no ens tornarà a passar», ha assegurat.

L´IAE queda igual

El fet que no es puguin aplicar les modificacions de les ordenaces l´1 de gener tindrà, segons l´alcaldessa, una sola afectació pel que fa a ingressos i per un import d´uns 5.000 euros anuals. Es tracta de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE). El consistori preveia incrementar el coeficient municipal d´aquest impost. L´IAE el paguen únicament les empreses que facturen més d´un milió d´euros anuals. Berga recapta cada exercici uns 180.000 euros per aquest concepte. Amb tot, cal matisar que la xifra pot variar en funció justament de l´activitat econòmica que tinguin les empreses existents i també de la seva ubicació. Segons el seu emplaçament, paguen més o menys.

Amb els increments que es volien aplicar, el consistori preveia recaptar uns 5.000 euros més anuals el 2017. Com que es tracta d´un impost, no es podrà modificar en tot el 2017, ja que el seu període impositiu és anual . Es podrà modificar perquè entri en vigor de cara a l´exercici del 2018. Per tant, l´any que ve, les 200 empreses de la ciutat, aproximadament, que facturen més d´un milió d´euros pagaran el mateix d´IAE que el 2016 i, en conseqüència, el consistori ingressarà també el mateix que enguany.

En canvi, sí que es podran modificar les taxes que es van aprovar el novembre i que tampoc es podran aplicar l´1 de gener. Una d´aquestes és la de la prestació del servei de recollida de deixalles. El rebut de la brossa seguirà costant el mateix que el 2015. En aquest cas, però, no serà per tot l´any sinó fins que l´Ajuntament aprovi la nova proposta un cop feta la tramitació legalment establerta.