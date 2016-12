CiU assegura que el funcionament del govern de la CUP de Berga és "deficient"

"El funcionament de l'Ajuntament de Berga és deficient i necessita urgentment millorar". Així de contundent s'ha mostrat el grup de CiU, el principal grup de l'oposició al consistori, en referència a la gestió del govern de la CUP.

CiU, a través d'un comunicat, ha lamentat que finalment Berga hagi de prorrogar les ordenances fiscals del 2016 (tal i com ha avançat Regió7) "per un error en computar els terminis" que ha impedit completar el procediment per aprovar les noves ordenances pel 2017.

Per al grup municipal, però, aquest no és l'únic motiu per criticar la gestió del govern de la capital berguedana. Asseguren que aquest fet "no és un cas aïllat de mal funcionament de l'organització municipal" i lamenten que "l'equip de govern de la CUP ens té ja acostumats a fer les coses a darrera hora". En aquest cas han posat d'exemple la recent campanya d'asfaltatge que va tenir lloc en plena campanya comercial nadalenca, segons CiU, "per no perdre una subvenció que feia molt de temps que s'havia atorgat a l'ajuntament", així com també "els nombrosos plens extraordinaris que hem fet per aprovar coses al darrer minut".

Per altra banda, CiU assegura que l'ajuntament "ha perdut instàncies entrades al registre municipal, ha tardat mesos en completar un procediment sancionador (perdent, per tant, tot el seu efecte pedagògic), i l'equip de govern no ha complert amb t les mocions aprovades pel Ple". A més a més, critiquen que "hagin descobert pels mitjans de comunicació incidents relacionats amb els serveis municipals o que la Sailfish deixava de fer-se a Berga".

És per tot això que creuen que el consistori necessita millorar. "Fa temps que diem per on passa la millora: tenir professionals de la gestió pública al davant de l'organització i utilitzar sistemes de gestió integrats".