Barcelona divulga el passat del Pavelló de Suècia de l'any 1929

La història del Pavelló de Suècia s'explica a Montjuïc. Des d'aquest desembre, l'Ajuntament de Barcelona ha cedit un espai a l'Associació d'Amics de la Torre del Pavelló de Suècia per tal que puguin fer difusió del que va ser aquesta obra que va aportar el govern suec a l'Exposició Universal del 1929 a Barcelona. El pavelló, que va ser reinstal·lat a Berga com a escola poc abans del 36, va passar a formar part de la caserna militar després del 39, i a mitjan 60 va ser derruït. A principi de segle, Berga va reinaugurar el Pavelló de Suècia, seu de l'arxiu, entre d'altres. Però la reconstrucció no és vista per tothom amb bons ulls.

En aquest espai de Montjuïc, segons ha explicat a aquest diari un dels seus impulsors, Jairo Narváez, hi ha una exposició permanent on s'informa amb fotos i documents de la singularitat de la construcció, tota de fusta, que tenia com a element més destacat una torre, un far, coronada amb tres anelles, que volia simbolitzar aquest esperit de mirar el món. Entre el material que s'hi pot trobar també hi ha un llibre, i Jairo Narváez n'anuncia un segon per al proper Sant Jordi.

El Pavelló de Suècia, d'estil neoplasticista, va ser dissenyat per l'arquitecte suec Peder Clason. A part del pavelló pròpiament dit hi havia un element singular, una gran torre anomenada Funkis, que és un abreujament de funcionalisme en suec.

Va ser construït l'any 1928 a la localitat d'Örbyhus (Suècia) i traslladat en vaixell, per peces, a la ciutat de Barcelona, per a l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1929, on era un dels pavellons més grans. En origen era un espai expositiu. Un cop acabada l'exposició, Suècia va donar el seu pavelló a la Ciutat de Barcelona amb la condició que fos dedicat a una finalitat social o educativa. I el 1932 l'Ajuntament de Barcelona va decidir que el pavelló es convertís en una escola d'alta muntanya. Berga va guanyar el concurs que es disputava amb16 poblacions més.

Aleshores, va ser desmuntat i traslladat a Berga, a la nova ubicació al Pla de l'Alemany, i va ser inaugurat el 18 de juny del 1933 per Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, i va fer funció de colònia escolar permanent. A partir del 39, la dictadura del general Franco va fer tancar totes les escoles i el pavelló va passar a formar part de la caserna militar. Fins que el 1961 fou desmantellat. L'any 1979, després de la mort del general Franco, el primer Ajuntament democràtic de la ciutat de Berga es va proposar reconstruir el pavelló i ho va poder impulsar quan la caserna va veure marxar els militars, el 1995. El 13 de gener del 2001 es va inaugurar el nou pavelló, reconstruït de zero.

La torre, per la seva part, fou reconstruïda i inaugurada el 6 de setembre de l'any 2008. És un element d'estructura piramidal i base triangular rematat per tres anelles a la part alta.