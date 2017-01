Berga llançarà a mig gener un missatge per la pau des del santuari de Queralt

El dia 15 de gener, el Berguedà traslladarà un missatge de pau al món. Un globus d'heli s'enlairarà aquell matí des del santuari de Queralt. Portarà una reproducció tipus maqueta de l'església, un naixement a l'interior dels Pessebristes d'Avià, una memòria USB amb músiques per la pau que ha enregistrat el manresà Josep Vallecillos, i dues pintures, una del berguedà i fill de Queralt Josep Maria Hontangas, creada especialment per a l'ocasió, i una altra de Jordi Maragall, germà de Pasqual Maragall, que també aporta un quadre amb un missatge de pau.

I no serà el darrer element, ja que un ninot clickpatum, un element de Patum, també farà el viatge. Aquest element del folklore berguedà també portarà unes petites orenetes, un dels símbols de Queralt, que han elaborat els alumnes de diferents escoles de Berga, en una col·laboració amb aquesta iniciativa. Les orenetes portaran escrit un missatge de pau que hauran fet els nens i l'adreça d'una pàgina web.

De fet, a través de l'adreça missatgedepau@gmail.com es poden deixar missatges perquè s'inscriguin en aquestes orenetes que cauran des de l'estratosfera a diferents llocs del món.

L'impulsor d'aquesta iniciativa és, justament, Vicenç Hontangas, germà del pintor. Vicenç Hontangas va fundar i va ser el primer president del grup de Rotary virtual, el Rotary E-Club districte 2022.

Aquest missatge de pau que surt des de Queralt i que es vol enviar al món, de fet, té un precedent. Fa dos anys es va enviar un altre globus d'heli amb l'anomenat Plat de la Pau, el blat de moro escairat, el menjar blanc, que va crear el cuiner i també berguedà Miquel Màrquez.

Aquesta acció s'inscriu en les activitats per la pau que s'impulsen des dels clubs Rotary. Vicenç Hontangas considera que l'acció té valor perquè el cost no és gaire elevat i es paga amb aportacions, però, en canvi, és exemplificadora. «Operació de cost zero, però de valor incalculable», afirma Hontagas.