Berga pinta murals al carrer per fer visible la lluita contra l´aïllament social

Presentació del projecte de pintar murals per fer visible la lluita contra l´aïllament social aquest dilluns a Berga

Berga fa visible la seva lluita contra l'aïllament social a través de l'art. Aquesta setmana tres artistes pintaran sengles murals de gran format en parets d'espais degradats del barri vell . En les seves creacions reflectiran de manera artística el que han sentit després d'estar en contacte amb les persones majors de 75 anys per conèixer les seves experiències vitals i situaciói actual. Aquesta acció s'emmarca dins del programa Companyies que el consistori berguedà va posar en marxa l'any 2014 en col·laboració amb la Creu Roja, la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet i l'institut Guillem de Berguedà tal i com ha explicat la regidora d'Atenció a les Persones Anna Alsina.

A través d'aquest programa, voluntaris visiten de forma regular (aproximadament un cop per setmana) a persones majors de 75 anys que tenen risc d'aïllament social. Els voluntaris hi passen una estona conversant de diferents temes i comenten, per exemple, les notícies ja que la biblioteca en fa un recull.

La regidora Anna Alsina ha explicat que han considerat adequat fer servir l'art per tal de donar a conèixer la problemàtica de l'aïllament social. "Volem que l'espai públic es col·lectivitzi" i alhora amb els murals que s'hi faran es pretén "dignificar l'espai públic". Per això s'han triat zones "especialment degradades" al barri vell. L'únic del que es coneix la ubicació és el mural que ha començat a pintar aquest dilluns l'artista Elsa Guerra a tocar de la plaça de Sant Pere. Els altres dos, els faran les artistes Iris Hinojosa i Marta Parera al barri vell també aquesta setmana.

La regidora ha dit que volen mantenir la incògnita de la ubicació exacta on els pintaran fins que ho facin. Ha informat que el consistori ha demanat els permisos als propietaris de les parets on es pintaran els murals .

Actualment participen al programa una desena de persones S'escau que les usuàries del servei són dones i majoritàriament les voluntàries també. D'aquí que el consistori hagi proposat participar al projecte a tres dones artistes. Amb tot, la regidora ha dit que el projecte "està obert" a la participació d'altres artistes per tal que facin crèixer el nombre de de murals.

La regidora Anna Alsina també ha explicat que s'ampliarà a d'altres col·lectius que també pateixin problemes d'aïllament social com per exemple, persones que pateixin problemes de salut mental.