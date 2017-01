Els berguedans podran renovar la gratuïtat del túnel del Cadí amb un sol document

Els berguedans podran renovar el descompte del 100% del peatge del túnel del Cadí omplint un sol document d'acreditació de residència a la comarca segons ha fet públic el Consell Comarcal del Berguedà, l'ens que gestiona les renovacions de la gratuïtat al territori. A diferència del que havia passat fins ara, els 12.700 ciutadans de la comarca que compleixen els requisits per beneficiar-se'n, podran renovar la gratuïtat del peatge omplint un sol paper.

Fonts del Consell Comarcal han informat que el descompte del 100% serà vigent per un periode de 3 anys. En el document que s'ha d'omplir "l'usuari declara la veracitat de totes les dades i que no hi ha hagut cap variació en la seva situació laboral o de domicili". En el cas que hi hagi hagut "alguna variació, serà necessari aportar de nou la documentació".

Els tràmits ja es poden començar a fer al Consell Comarcal del Berguedà. Fonts de l'ens han explicat que es pot consultar la data de caducitat del descompte a la web de túnel del Cadí.