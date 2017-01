Montserrat Ribera: «Cal conèixer els drets com a consumidors»

La política guardiolenca dirigeix des del març del 2016 l'Agència Catalana de Consum de Catalunya, on lidera un equip de professionals de diferents àmbits de 160 persones que treballen per defensar els drets dels consumidors La política guardiolenca dirigeix des del març del 2016 l'Agència Catalana de Consum de Catalunya, on lidera un equip de professionals de diferents àmbits de 160 persones que treballen per defensar els drets dels consumidors

P Com li va el procés d'aclimatació a la seva nova feina?

R M'hi he aclimatat molt bé i ho trobo molt interessant. He hagut d'estudiar el Codi de Consum, has de saber com funcionen moltes coses, està basat en moltes lleis. Estic molt contenta.

P Quantes persones té al seu

càrrec?

R Som al voltant d'unes 160. No totes a Barcelona perquè tenim delegacions a Lleida, Girona, Tar-ragona, les Terres de l'Ebre.

P N'havia tingut mai tantes?

R (somriu) No, no.

P I com viu aquesta responsabilitat?

R És una organització força jove, dinàmica. Hi ha gent amb molt talent, molt bona en Dret, en molts àmbits relacionats amb temes de consum, en la inspecció, normativa, informació, mediació i arbitratge. Hi ha professionals molt bons. Això ajuda molt a portar un col·lectiu amb tanta gent. Estic molt contenta de la gent que hi ha.

P En què consisteix el dia a dia de la seva feina?

R El consum pràcticament afecta tothom, des dels petits botiguers dels gremis fins a grans associacions on hi ha companyies aèries, elèctriques, les d'aigua. Atenem des del més petit fins al més gran.

P Puja i baixa cada dia de casa seva a Guardiola per treballar a Barcelona?

R No, no. Hi ha dies que plego molt tard i al matí hi he de ser d'hora i no puc. Ara visc entre Barcelona i Guardiola (somriu).

P Què és el que li agrada més de la seva nova feina?

R Sobretot que estic aprenent molt. Quan estàs en una feina i aprens, realment et sents satisfet. Tenia nocions de temes de consum per la meva etapa al Parlament. Has de treballar moltes hores, has d'aprendre molt, però aquesta dedicació té un retorn satisfactori, el de conèixer molts aspectes que ens afecten la vida diària. De consumidors ho som tots, des que tenim aigua contractada o ens compren un televisor, un cotxe o un viatge.

P I el que li agrada menys?

R Hi ha una cosa que a vegades em costa una mica i és intentar ser molt ponderada a l'hora d'aplicar les sancions. Nosaltres tenim una part que és inspecció i després hi ha tot el procés sancionador quan algú no està complint amb els drets dels consumidors. I aquí s'ha de ser molt ponderat i sempre tinc el dubte de si és prou o no, si és justa o és injusta la sanció. Normalment sempre és justa, però tenim unes forquilles força àmplies i en funció del cas imposen una o altra sanció.

P La seva actual ocupació té similituds amb les altres responsabilitats de caire polític que havia tingut fins ara com a alcaldessa de Guardiola, presidenta del Consell Comarcal del Berguedà o diputada al Parlament?

R La veritat és que té similituds en el sentit que quan ets alcaldessa, per exemple, com es diu col·loquialment, has de tocar moltes tecles i conèixer moltes coses, des de com funciona la xarxa de clavegueres fins a com es fan les obres. Consum també és molt transversal i afecta molts àmbits, toquem molts aspectes. Aquesta és la similitud, però són temes diferents.

P En aquest càrrec té un contacte tan directe amb els ciutadans com a la política local?

R No, perquè en la política local interactues amb els veïns. Aquí fem tota la interlocució amb plataformes i associacions de consumidors. Les nostres decisions afecten el consumidor final, normalment per beneficiar-lo. Però respecte d'altres tipus de feines sí que estàs a prop de les persones.

P Els ciutadans tenim consciència dels nostres drets com a consumidors i de com els hem d'exercir?

R Queda molt per fer, tot i que s'ha fet molta feina durant els últims anys. Cal conèixer els drets com a consumidors. A vegades ens trobem amb moltes consultes que ens fan pensar que potser alguna cosa ens deu fallar, perquè no som capaços de transmetre que la gent reclami quan veu que alguna cosa no es produeix satisfactòriament o que denunciï si veu que alguna cosa que no està funcionant prou bé. Tot allò que suposi una alteració de la relació entre l'empresa i el consumidor

P Quines són les qüestions més demanades pels consumidors a l'Agència de Consum ?

R Telefonia i Internet. Són petites quanties però sumades són importants. La gent a vegades se sent indefensa perquè li canvien un contracte de telefonia, li afegeixen un servei que no ha sol·licitat, i això encareix la factura. I això seguit de reclamacions dels serveis bàsics, que segons el Codi de Consum són el subministrament d'aigua, llum, etc. També serveis bancaris i assegurances, transport.

P I cal reclamar per escrit?

R Nosaltres diem el que recull el Codi de Consum català, i val a dir que no hi ha gaires llocs que tinguin un codi de consum propi. Sempre primer s'ha de reclamar a l'empresa, a la botiga, perquè tingui l'opció d'arreglar el problema. I sí: s'ha de fer per escrit perquè n'ha de quedar constància. Existeixen uns fulls de reclamacions que els establiments han de tenir obligatòriament. Si al cap d'un temps no s'ha solucionat, s'ha de reclamar a un organisme oficial de consum.

P Quin paper juga l'agència en la pobresa energètica?

R A l'agència, a banda dels temes normals de consum, portem qüestions de subministraments bàsics. Col·laborem molt amb el departament de Treball i Afers Socials. Hi una llei aprovada pel Parlament, la 24/2015, que obliga les companyies subministradores de serveis bàsics a no tallar-los si es pot demostrar que la persona a qui volen tallar-los és vulnerable. Si la companyia no ha sol.licitat prèviament fer el tall als serveis socials, si aquella persona és vulnerable o no... nosaltres tenim un servei d'inspecció i som els que, després de la denúncia que prové normalment de serveis socials, fem tot el procediment d'investigació, inspecció i sanció a les companyies que no compleixen aquesta llei.

P Els talls de subministraments bàsics a persones vulnerables han generat força polèmica.

R Aquest 2016 hem estat signant convenis amb les companyies subministradores, ja siguin d'aigua, gas o electricitat. En el temps que fa que hi sóc hem signat més de 20 convenis amb companyies d'aigües perquè ajudessin a no tallar i després a finançar, en part, aquesta pobresa energètica. Pel que fa a les companyies d'aigua, estem cobrim el 95% del territori i de la població catalana. Ara anem signant amb empreses més petites o ajuntaments que s'ho gestionen directament. Aquí no crec que tinguem problemes.

P I amb les del gas i electricitat?

R Aquí sí que estem tenint més dificultats. Hi estem treballant i no defallim. A veure si és possible signar els convenis amb totes les companyies subministradores. Un conveni, un acord, per definició és voluntari, i aquí és on tenim el dilema.

P Des del setembre és presidenta de la Xarxa Europea per a la Promoció del Consum Sostenible (Nepim). Què fan?

R És un grup format per diferents regions europees. El que fem és intentar treballar projectes europeus sobre temes de consum sostenible i també la pobresa energètica o el malbaratament d'aliments. A través dels gremis i associacions intentem buscar convenis perquè els aliments que tenen data de consum preferent es puguin donar al banc d'aliments. També treballem amb associacions de celíacs perquè hi hagi més productes i ben etiquetats. I incidim en temes com el tractament de l'anorèxia o la bulímia.

P El Berguedà està ben representat al Govern català?

R En aquest moment som dos directors generals. Penso que la nostra comarca podria estar més representada però altres vegades ho havíem estat menys. El Govern ha estat sensible en aquest sentit.

P Com es veu el Berguedà des de la direcció de l'agència?

R En l'àmbit del consum el Berguedà és una comarca dinàmica. Els professionals que treballen a l'oficina han fet i fan bona feina, com també els ajuntaments i la Diputació de Barcelona. Per la població que té, està ben posicionada en aquest àmbit.

P Vostè sempre està molt ocupada. Què consumeix per relaxar-se?

R (Somriu) Força lectura. M'agraden molt les novel·les, de tot tipus mentre m'enganxin. I sempre que puc, m'escapo de viatge, almenys un parell de vegades l'any.