Berenar intercultural al Juguem Jugant de Berga

El passeig de la Indústria acull avui, a partir de les 4 de la tarda, un berenar intercultural, un espai on integrants de col·lectius del Marroc i de l'Equador de Berga oferiran berenar típic de les seves cultures. A més a més hi haurà l'associació Gingko que farà menjar típic català per tenir una bona combinació de gastronomia cultural, a més dels seus tallers de broquetes de fruita.

D'altra banda, al costat del taller de fanalets que fa l'Associació Nacional Catalana a l'Hotel d'Entitats a partir de les 5 de la tarda, «hi haurà la Najlae (una noia d'origen marroquí), que farà dibuixos amb henna a qui ho vulgui». A més d'aquests, hi ha altres tallers a cura de diferents entitats de la ciutat, com ara de clauers o de maquillatge, entre d'altres.