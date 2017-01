El Consell adverteix Berga que si no recapta el previst l´haurà de compensar

Si l'Ajuntament de Berga, enguany, no recapta el que estava previst en la proposta econòmica de prestació i manteniment del servei de recollida de deixalles feta pel Consell Comarcal per a aquest 2017, l'ens reclamarà al consistori que li compensi la diferència. Així ho ha assegurat a Regió7 David Font, el president comarcal.

Tal com va avançar aquest diari, l'Ajuntament de Berga no pot aplicar els nous tributs des de l'1 de gener d'enguany perquè no va calcular bé el temps necessari per fer-ne tota la tramitació preceptiva perquè poguessin entrar en vigor el primer dia de l'any.

Una de les taxes que s'han hagut de prorrogar del 2016 és la de la recollida de deixalles. L'Ajuntament de Berga, com fan la resta de consistoris dels municipis des de la creació de l'abocador comarcal controlat de Font Ollera el 1996, -tots menys Gironella, Puig-reig, Casserres i Olvan-, aprova la taxa que els recomana l'ens. El Consell és qui gestiona l'abocador. Cada any fa un estudi dels costos i del que cal recaptar a través de les taxes corresponents que paguen els ciutadans per mantenir-lo. La taxa que enguany no ha aprovat l'Ajuntament de Berga preveia una reducció de8 cèntims pels rebuts domèstics de les deixalles., però també un increment del 30% del que havien de pagar per parcel·la els càmpings. Aquest increment no s'ha aplicat, i ara caldrà veure d'on surten els diners que l'ens comptava ingressar específicament de Berga.

L'altre municipi que no ha pogut aprovar els preus recomanats pel Consell és Vilada, perquè el govern està en minoria.

En declaracions a aquest diari, David Font ha explicat que «em temo que hi haurà una pèrdua d'ingressos» pel fet que Berga no hagi aprovat el preu recomanat per la taxa de les deixalles. A hores d'ara, el Consell no sap quin és aquest import. «Ho hem de calcular, fer els números exactes», ha indicat. David Font creu que, malgrat tractar-se d'una taxa, aquesta en concret té el període impositiu anual malgrat que es cobra en dos cops. «No crec que es pugui modificar enguany per aplicar-la el 2017», ha indicat Font. Amb tot, ha dit que serà una qüestió que hauran de resoldre els serveis jurídics de l'Ajuntament amb els de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària, ens de la Diputació que cobra els rebuts.

Si l'Ajuntament de Berga «ho aprova» i recapta el previst en l'estudi del Consell, «no hi haurà cap problema», ha dit el president comarcal. Ara, «si no es dóna aquest cas», David Font ha advertit que «caldrà seure amb l'Ajuntament per veure com se'ns compensa» la pèrdua de recaptació.

David Font ha raonat que «tothom ha de prendre consciència que vam fer els números ajustant el màxim els preus a repercutir als ciutadans». Tal com ja va explicar aquest diari, enguany, per primera vegada d'ençà del 2012, els berguedans pagaran menys pel rebut, que s'ha fixat en 113,90 euros. Això s'aconsegueix, per exemple, creant un rebut específic per a les oficines bancàries, que pagaran el triple del que pagaven fins ara, que estaven incloses en la categoria de despatxos. I apujant el 30% del preu del que paguen els càmpings per les parcel·les, 24, 90 euros, 6 més que fins ara. A Berga, la taxa no s'ha tocat. Això suposa per al càmping Berga Resort un estalvi de 2.500 euros anuals segons Joan Barniol, el seu propietari. «Estic molt agraït dels errors municipals», ha ironitzat. També ha carregat contra el Consell per no haver convocat els càmpings per informar-los de l'increment.