Berga estrena una estrella d´Orient per obrir la cavalcada d´aquest vespre

Enguany, la cavalcada de Reis a Berga incorpora diferents novetats. La comitiva l'obrirà com és habitual l'estrella d'Orient, però aquesta vegada en serà una de nova, segons ha explicat la regidora de Festes, Mònica Garcia. «Estem expectants per veure-la i també perquè la gent la vegi», ha comentat la regidora. La nova estrella fa dos metres de cua i un de diàmetre. És esfèrica i no plana com l'anterior, té llums LED en lloc de fluorescents com la vella que tenia una llarga vida. L'estrella nova és de ferro i ha anat a cura del ferrer berguedà Jordi Giró.



Una altra de les novetats és que cadascuna de les carrosses anirà precedida d'un malabarista. La regidora ha explicat que aquestes dues incorporacions tenen un cost de 2.000 euros. «Pensem que calia fer aquesta petita inversió per introduir algunes novetats que donessin un interès extra i perquè la cavalcada sigui més lluïda i maca», ha detallat Garcia.



La cavalcada l'organitzen el consistori amb la col·laboració del Grup Colònies a Borredà, La Bauma dels Encantats i la Penya Boletaire. Cadascuna d'elles s'ocupa d'una carrossa: la del rei blanc, el ros i el negre, respectivament. En total seran unes 130 persones, una trentena per cadascun dels tres seguicis reials.



L'hora oficial de sortida de la comitiva és a 2/4 de 6 de la tarda davant de l'institut Guillem de Berguedà,a la plaça Gernika. L'itinerari no ha variat en relació amb l'any passat. De la sortida, la comitiva seguirà pel carrer Pere II, el mestre Pedret, Salvador Espriu, el Pere III, la carretera de Sant Fruitós i tombarà cap al camí del Roser fins a la plaça de la Creu. Allà, Ses Majestats baixaran de les carrosses per fer el darrer tram del recor-regut a peu pel cor del barri vell, la plaça de les Fonts, de Sant Joan, carrer Major, dels Àngels i fins arribar a la plaça de Sant Pere.



D'altra banda, els Reis també arribaran avui a la Valldan, a partir de 2/4 de 9 del vespre.



Reis a la comarca



Els reis arribaran a diferents indrets de la comarca. A Gironella ho faran en barca pel riu Llobregat. Arribaran a les Roques del Pont Vell a les 6 de la tarda. També a les 6 arribaran a Puig-reig provinents del turó de la Senyera i començaran la cavalcada des de davant de la piscina. A Avià ho faran a les 8 del vespre, arribaran a Cal Tauler després de recórrer els car-rers del municipi. També arribaran a Bagà a les 7 de la tarda, a la mateixa hora que a Guardiola. En canvi, a la Pobla de Lillet ho faran a 2/4 de 7, en aquest cas, amb el tren turístic. Finalment, a Casser-res, els Reis arribaran divendres 6 de gener, a les 6 de la tarda. La cavalcada començarà al passeig Bisbe Comellas.