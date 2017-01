Berga s'acomiada de la professora Montserrat Perayre

Berga s'ha acomiadat aquest dijous de Montserrat Perayre que va ser al primera directora de l'Escola Municipal de Música de la ciutat quan es va crear l'any 1971 i pionera en la introducció de nous mètodes pedagògics musicals a la ciutat.

Mossèn Josep Vila ha oficiat el funeral que ha aplegat a l'església parroquial berguedana de Santa Eulàlia a familiars, amics i molts exalumnes als que va Perayre va transmetre la seva passió per la música com a professora de piano.

Com no podia ser d'una altra manera, la música ha estat present a l'ofici de la mà de l'organista Joan Casals que ha interpretat peces de Bach. I al final, membres de la banda de l'Escola Municipal dirigida per Jordi Sabata han interpretat les emotives notes del ball de l'àliga

Proposen que l'escola de música es digui Montserrat Perayre

Tot i que encara es tracta d'una proposta molt incipient, un grup dels primers alumnes que va tenir Montserrat Perayre a l'Escola Municipal de Música de Berga a principis dels 70, s'ha proposat que l'edifici que acull aquest centre, ubicat a la plaça Baylina dugui el nom de Montserrat Perayre Abril que en va ser la primera directora. Fonts d'aquest grup han explicat a Regió7 que aquesta seria una manera de retre homenatge i recordar la ingent tasca pedagògica que va dur a terme Perayre a Berga