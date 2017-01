Berga surt al carrer per rebre els Reis de l´Orient

Centenars de nens i nenes i pares i mares, tiets i avis desafien les baixes temperatures i l'ambient fred sortint als carrers de Berga, aquesta tarda de dijous, per viure des de primera fila l'arribada a la capital berguedana dels tres Reis de l'Orient.

La cavalcada reial d'enguany, que ha arrencat amb uns 10 minuts de retard, a les 17:40h, incorpora diferents novetats. La comitiva l'obre com és habitual l'estrella d'Orient però enguany ha estat renovada. La nova estrella fa dos metres de cua i un de diàmetre. És esfèrica i no plana com l'anterior, té llums led i no fluorescents com la vella. És de ferro i ha anat a cura del ferrer berguedà Jordi Giró.

Una altra de les novetats és que cadascuna de les carrosses van precedides d'un malabarista que obre el seguici. La regidora de Festes Mònica Garcia ha explicat a Regió7 que aquestes dues incorporacions tenen un cost de 2.000 euros. "Pensem que calia fer aquesta petita inversió per introduir algunes novetats que donessin un interès extra i perquè la cavalcada sigui més lluïda i maca" ha detallat Garcia. Es previst que avui es reparteixin 800 quilos de caramels amb sucre però sense gluten com és habitual ha detallat la regidora.

La cavalcada l'organitzen el consistori amb la col·laboració del Grup Colònies a Borredà, La Bauma dels Encantats i la Penya Boletaire. Cadascun d'ells tenen cura d'una carrossa: la del rei Negre, el Blanc i el Ros respectivament. En total el seguici el formen unes 130 persones, una trentena per cadascun dels tres seguicis reials.