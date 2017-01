Els Reis arriben a Gironella en barca pel riu Llobregat

A mesura que s'ha anat fent fosc, els entorns de les roques del Pont Vell de Gironella s'han anat omplint. Els gironellencs, petits i grans, i també persones vingudes de pobles veïns han donat la benvinguda als Reis de l'Orient a la vila del baix Berguedà que, com ja és tradicional, han fet la seva arribada en barca pel riu Llobregat.

Pels volts de les 6 de la tarda, la banda de tambors, els acompanyants, els torxers i el patge Gercai han omplert la zona de les roques. Minuts més tard, feien arribada Ses Majestats, cadascun amb una barca il·luminada i guarnida per a l'ocasió. L'alcalde, David Font, acompanyat per l'hereu i la pubilla, ha donat la benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar i els ha fet entrega de la clau de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases ha deixar els regals. Font els ha demanat que no s'oblidin de passar pels 2.300 habitatges de la vila.

A continuació, els Reis de l'Orient han saludat als presents que efusivament han respost a les peticions de Ses Majestat. Acabat aquest acte de benvinguda, els carrers de la vila s'han omplert per gaudir de la cavalcada de carrosses que ha fet el recorregut habitual fins arribar a la plaça de la Vila on ha finalitzat amb un espectacle.