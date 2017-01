Sucs o sidra fets amb varietats de pomes del Berguedà

Carles Riu és un jove veí de Sor-ribes (Gósol) que, després d'estudiar Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona i un màster sobre canvi climàtic, va tornar a casa seva per fer de pagès, com ho havien fet els seus avantpassats abans que ell, i guanyar-s'hi la vida, viure i treballar a casa seva, situada al mig del triangle muntanyós que conformen el massís del Pedraforca, la serra d'Ensija i el Verd. Per aconseguir-ho, va p0sar en marxa el projecte Hort del Met, que l'ha portat a comercialitzar productes de qualitat i amb valor afegit, com per exemple el pèsol negre de Gósol, amb certificació ecològica, o també el blat de moro escairat o patates. També té bestiar. Ara mateix, té un altre projecte entre mans: aconseguir trobar un rendiment econòmic a les pomes de les pomeres de varietats tradicionals locals que des del 2012 està recuperant perquè no es perdi aquest patrimoni natural.

Un cop va retornar a Sorribes després de cursar els estudis, va posar-se a treballar per conèixer millor les «propietats organolèptiques» d'aquestes pomes. «Vaig començar a empeltar pomeres per tenir arbres joves» i que no es perdessin. Els que hi havia a casa seva havien estat empeltats pel seu avi. Ara treballa per veure «què se'n pot fer, quina sortida podrien tenir». La seva idea és veure «si és factible fer-ne suc o sidra». Raona que «a Catalunya no hi ha gaire producció d'aquest tipus». La seva idea és portar les pomes a un obrador a Lleida, on farien la premsada, l'embotellament i la pasteurització. A partir d'aquí, veuria si el resultat que s'obté «és bo o no». El mig centenar de pomeres que té produeixen entre 100 i 200 kg cadascuna, però això varia cada any, segons el temps.

Des del 2012, Carles Riu ha localitzat dotze varietats de pomera a la vall de Gósol, una desena de les quals són del nucli de Sorribes. Una varietat local és aquella que almenys fa 60 anys que és a una zona perquè s'hi ha adaptat bé, «sempre d'arbres empeltats». Les més antigues, -segons els testimonis orals, amb més de 150 anys de presència a la vall- són la de sang de llebre, del ciri, cloterons i pasqui. Les altres varietats, que podrien datar dels anys 1930-1940, són de ca la Joana, eugènies, gitanes, cap del marge, de gel i de noves. Sota un mateix nom podem trobar la mateixa poma, perquè es tracta de denominacions locals que solen indicar la persona que les va dur al territori o bé fan al·lusió a la seva forma.