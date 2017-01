Montclar fa el ple amb la tradicional Fira de Reis

La Fira de Reis ha tornat a fer el ple aquest divendres al matí. Milers de persones s'han acostat al petit municipi berguedà per participar d'una nova edició d'aquesta tradicional mostra que dóna la benvinguda a l'any.

Des de primera hora els visitants han omplert el pla de les Alzines, on se celebra la fira, que ha comptat amb prop d'un centenar de parades. Com cada any, el principal reclam han estat els esmorzars que s'han venut als comensals. A banda de la parada dels veïns i l'ajuntament de Montclar, també han rostit tastets, cansalada i botifarres els membres del Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres i el Club Esportiu de Puig-reig, que aprofiten la fira per fer calaix per finançar les seves activitats durant l'any.

Al llarg del matí els visitants també han pogut passejar entre les parades de tota mena que ocupaven el camp d'alzines: d'artesania, agroalimentació, roba, i antiguitats, entre d'altres.

Com és habitual, i cada vegada més, molts dels visitants han arribat a Montclar en bicicleta, corrent o caminant. La immensa majoria, però, continua utilitzant el cotxe o la moto i, com era d'esperar, s'ha tornat a repetir la imatge de cada any: centenars de cotxes aparcats per tot arreu i llargues cues per accedir als aparcaments.