Puig-reig dobla la xifra d´usuaris de la biblioteca amb el nou equipament

Puig-reig necessitava una biblioteca més gran, amb més espai per desenvolupar-hi activitats i oferir d´altres serveis més enllà del préstec de llibres. Així ha quedat demostrat amb les dades registrades a l´equipament cultural en els dos darrers anys. Aquest 2016, la biblioteca Guillem de Berguedà tancarà amb més de 35.000 usuaris, gairebé el doble dels que es van registrar el 2014, quan la biblioteca encara ocupava l´antic edifici de la plaça Nova, quan n´hi van passar 19.000.

El nou edifici, al passeig de la Riera de Sala, ha permès dinamitzar encara més l´activitat cultural del municipi i obrir les portes a noves propostes que a l´altre emplaçamen eren impensables per manca d´espai.

La directora de la biblioteca, Queralt Ambròs, ha valorat positivament el segon any al nou edifici. «Ara ja ens hem aposentat i hem treballat més tranquil·lament que el primer any, quan tot era nou i ens havíem de situar i adaptar-nos al nou espai i a les seves possibilitats», explica. El 20 de desembre del 2014 obria portes el nou edifici. Després de dos anys, Ambròs constata que s´ha tret molt rendiment de l´equipament, «que ofereix moltes més possibilitats que no teníem al vell», ja que disposa d´una sala d´actes, d´un espai destinat al públic infantil i dues cabines, una per a grups i l´altra amb ordinadors, a banda dels espais de lectura i estudi i de la zona de revistes i diaris.

A més a més, a banda del creixement del nombre d´usuaris, que esperen mantenir els propers anys, també han registrat un augment del nombre de préstecs respecte del 2015. «El 2015 vam fer de mitjana 60 préstecs per dia, i aquest 2016, 77», explica. Segons les xifres, el total de préstecs ha crescut de 28.000 a 30.000 en un any. D´altres dades que destaca Ambròs és el nombre de socis nous de l´equipament. Aquest 2016 s´han expedit 105 carnets nous i actualment la biblioteca té 2.635 socis, que a més formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Segons Ambròs, més enllà de les xifres, el més important és que en els dos anys que fa que estan instal·lats al nou equipament «hem aconseguit tenir usuaris molt fidels i que realment es beneficien dels serveis i les activitats que oferim. Tenim les possibilitats i se´n treu profit», ha concretat. «Abans, a la biblioteca vella, evidentment també teníem usuaris fidels, però en alguns casos ens sentíem com un espai de pas, perquè estàvem en una zona molt cèntrica, davant de la plaça. Ara realment qui ve és perquè té interès a venir», afegeix, «ens agrada aquest usuari que s´hi interessa».



Col·laboració amb les entitats

La biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig s´ha convertit en un centre cultural de referència del municipi. A banda de les activitats organitzades per la mateixa biblioteca, dirigides a diversos grups d´edat i perfils d´usuaris (els clubs de lectura d´adults i infantil, l´hora del conte, o exposicions i xerrades puntuals) i que s´espera que continuïn el 2017, en el darrer any s´han iniciat col·laboracions amb entitats de Puig-reig amb l´objectiu d´obrir les portes a tots els col·lectius i «que se sentin seu l´equipament», ha dit la directora Queralt Ambròs.

En aquest sentit, ha explicat que s´han iniciat activitats a proposta de la llar d´avis de la vila com el taller de noves tecnologies per aprendre a fer funcionar mòbils i tauletes, així com també un taller per organitzar documents històrics que estan per catalogar, com programes de mà o fotografies. També s´ha iniciat una col·laboració amb l´entitat Vincles per oferir activitats per a nadons amb la implicació dels seus familiars. Ambròs recorda, però, que són activitats obertes a tothom.



Espai per a les escoles

La biblioteca de Puig-reig continua treballant de bracet amb els centres educatius del municipi. Les dues escoles de la vila utilitzen l´equipament cultural durant l´horari lectiu, ja sigui amb visites puntuals o amb el préstec de llibres de manera periòdica. La biblioteca també treballa amb les llars d´infants de la vila i manté bona relació amb els alumnes de l´institut que utilitzen l´espai durant els matins que l´equipament està tancat.