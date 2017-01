La Fira de Reis fa petit Montclar un any més

Una riuada de cotxes feia cua per entrar al terme municipal de Montclar. Els camps i tots els racons a tocar del pla de les Alzines ja eren plens de vehicles aparcats com si es tractés d'un trencaclosques, que, en aquest cas, dirigien els responsables de Protecció Civil. Ahir, a les 10 del matí, la Fira de Reis de Montclar ja era pràcticament plena de visitants. Com marca la tradició no es volien perdre aquesta mostra multisectorial, una cita que, per a molts, marca l'inici del nou any.

Com sempre, els primers en arribar van ser els prop de cent marxants i els membres de les entitats que, any rere any, fan parada a la fira. De mica en mica, amb el sol que començava a escalfar, tot i la gebra de les zones ombrívoles, l'activitat va augmentar i cada vegada eren més les persones que arribaven al camp ple d'alzines que s'ha convertit en el punt de trobada de molts berguedans el dia de Reis. Tal com comentaven ahir firaries que fa més de vint anys que participen en la mostra, es tracta d'una fira multitudinària i que sol aplegar prop de 5.000 persones que s'acosten al petit municipi del baix Berguedà a passar el matí abans de dinar. La vila, que no arriba als 120 habitants empadronats, veu multiplicar exageradament el nombre de persones que habitualment conviuen al municipi. I és que a banda de berguedans de pobles del costat, també visiten la fira persones d'altres punts del territori català.

Com cada any, un dels grans reclams de la jornada va ser l'esmorzar popular. Tastets, cansalada, botifarra negra, pa torrat i allioli de codony, cafès, porrons de vi i d'altres licors, i també l'aigua van ser els veritables protagonistes fins ben entrat el migdia. Els comensals podien escollir on esmorzar, i és que com sempre, a banda de la parada dels veïns i l'ajuntament de Montclar, al pla de les Alzines van oferir esmorzars el Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres i el Club Esportiu de Puig-reig. Dues entitats que aprofiten aquesta celebració per intentar omplir una mica el calaix per finançar la seva activitat anual.

Després d'esmorzar, els visitants passejaven entre les parades de tot tipus que omplien el camp: d'artesania, d'agroalimentació, de roba i també d'antiguitats.

Una de les imatges també típica, i cada vegada més freqüent, va ser la dels grups d'amics que ahir arribaven a Montclar en bicicleta, corrent o caminant. Després de l'esforç físic, els esportistes agafaven energia amb un bon esmorzar.