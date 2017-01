Els Reis sorprenen els casserrencs arribant amb cotxes d´època de museu

Com ja marca la tradició, els Reis de l'Orient van arribar a Casserres ahir, dia 6 de gener. Ses Majestats fan estada al municipi del baix Berguedà un dia després del que és habitual als municipis de la comarca, exceptuant també l'Ametlla de Merola.

Ahir, la cavalcada va estar marcada per una novetat que va sorprendre els casserrencs, grans i petits, que van sortir al carrer a rebre la comitiva reial. Ses Majestats van arribar a Casserres en cotxes d'epoca. Autèntiques peces de museu que ahir van servir per portar els Reis en el recorregut que van fer per la vila abans de saludar els més petits a la plaça de Santa Maria.

Els vehicles han estat llogats al museu Expomotor Automuseu de Caldes de Montbui. Concretament, ahir es van poder veure tres cotxes únics: un Cadillac Eldorado, del 1971; un Chevrolet impala, fabricat el 1960 i un Cadillac Tipo 61, datat del 1920, una peça única a tot l'estat espanyol que s'ha utilitzat per al rodatge de pel·lícules i documentals ambientats en la segona guerra mundial.

Cap a 1/4 de 7 de la tarda, la comitiva reial va iniciar la cavalcada des del carrer Sant Salvi. Enguany amb algunes novetats també en el recorregut. Els carrers es van omplir de petits i grans per rebre Ses Majestats que van lluir els esmentats vehicles. Melcior, Gaspar i Baltasar van estar acompanyats per patges, soldats, torxers i la banda de tambors que van fer més solemne la marxa pels carrers de la vila. Les entitats de la vila, així com l'Ajuntament, donen suport a la cavalcada organitzada per la Comissió de Reis, on hi van participar més de cent persones.

Tradició amb història

La cavalcada de Casserres es va començar a celebrar el dia 6 de gener fa prop de mig segle, quan l'amo de la colònia del Guixaró va pagar els vestits dels Reis a condició que Ses Majestats arribessin primer al Guixaró el 5 de gener i l'endemà a Casserres. Tot i que durant uns anys la celebració es va fer el 5 de gener, la tradició s'ha mantingut i Casserres continua rebent els Reis de l'Orient el 6 de gener a la tarda.