Una agència de viatges virtual ofereix escapades a mida per tot Catalunya

La berguedana Laia Andreu és la cara que s´amaga darrere del portal de viatges Onvaig.cat. Té 25 anys i és d´Avià, i fa gairebé un any que va decidir deixar la seva feina per endinsar-se en una idea de negoci pròpia: una agència de viatges per Internet que ofereix escapades a mida per tot Catalunya i que busca donar importància a racons i tradicions del territori.

Després de mesos de feina, l´1 d´octubre passat va entrar en funcionament el web, que rep al voltant de 800 visites al mes. El projecte ha estat reconegut amb el premi Start Up del Bages i el premi d´Idees Emprenedores de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, una injecció de seguretat que ha servit a l´avianesa i a la seva companya de treball, Montse Auguets, per esforçar-se més per millorar la iniciativa.

Onvaig.cat ofereix dos tipus de productes: escapades de cap de setmana per viure i veure festes i tradicions de Catalunya, i caixes regal personalitzades d´experiències pel territori. Pel que fa a la primera opció, el portal presenta entre dues i quatre escapades cada cap de setmana. Al web es poden trobar activitats de tot tipus, però «amb la particularitat que són experiències personalitzades», diu Andreu. És a dir, que el client pot escollir «quan comença la sortida, quan l´acaba, què hi vol incloure i com ho vol».

Per a la seva impulsora, el fet que no siguin paquets tancats i inamovibles «és un avantatge» i ho ha comparat amb fer un plat de macarrons. «Pots trobar-te un paquet tancat amb tots els ingredients i els macarrons ja precuinats, però és possible que no s´ajustin a les necessitats del consumidor (perquè pot ser celíac, al·lèrgic al tomàquet...), i per tant és millor que tu et compris els ingredients per fer la teva recepta», concreta. «Nosaltres ens definim com un supermercat d´experiències, perquè el client ho pot tenir tot a la mateixa postada, l´únic que ha de fer és escollir què vol», afegeix. De fet, la no existència al mercat de paquets d´experiències de proximitat i adaptades a les necessitats del client va ser un dels motius que van portar Andreu a tirar endavant la iniciativa. En aquest sentit, ha detallat que l´únic que ha de fer el client és «omplir la seva cistella amb el que prefereixi: el dia i l´hora de sortida, les activitats que vol fer, on vol dinar... Nosaltres ho gestionem tot una vegada fet el pagament i els usuaris reben a casa els abonaments per accedir a les activitats».

En les properes setmanes, a més, el procediment de pagar també es podrà fer en línia, un tema pendent fins ara. A més, ha destacat que a les propostes d´activitats també s´hi inclouen actes gratuïts i d´interès de les festes dels indrets que es visiten, «perquè el que volem és també vendre territori».



Caixes regal

El segon dels productes és el de les caixes regal. Andreu explica que disposaven d´una base de dades molt gran, especialitzada en turisme de Catalunya, «i en volíem treure rendiment». Per això tot el coneixement que tenen l´han posat a l´abast dels clients perquè puguin fer regals. «Els usuaris omplen un formulari marcant les preferències, gustos i el pressupost que hi volen destinar, i nosaltres fem quatre propostes perquè el client esculli», explica. Com en el cas de les escapades, els usuaris reben a casa les indicacions per gaudir del regal.

Després de tres mesos en funcionament, Andreu assegura que hi ha hagut una bona acollida pel que fa a les caixes regal. De moment, «el producte de les escapades no s´ha acabat de consolidar, perquè fins ara no oferíem l´opció de fer el pagament directe des d´Internet. Ara ho solucionarem i esperem que tingui més sortida», diu. De totes maneres, creu que el camí que segueixen «és bo. Tenim força visites al mes a la pàgina web i el nivell d´abast creiem que és molt positiu perquè veiem que hi ha interès i feedback».

Onvaig.cat és una agència que arriba a tot Catalunya i també ofereix experiències al Berguedà. Andreu té clar que la comarca «té molt potencial que ni ens el creiem ni sabem que existeix i que ve implícit amb el territori: mineria, tèxtil, senderisme, natura, tradicions, història, romànic, i l´hem de saber aprofitar».

La jove berguedana assegura que l´experiència d´impulsar el seu negoci és complicada, «perquè hem nascut des de zero i sense cap model per poder-nos-hi emmirallar», recorda. En aquest sentit explica que s´ha trobat amb buits legals «que he hagut de solucionar per traçar el camí, perquè no existia». Creu que a la societat «li costa emprendre i iniciar noves coses. Preferim que algú ens mani i marqui el camí, perquè sempre et pots equivocar més que si tens algú a sobre, però per a mi és una gran experiència». A més, està convençuda que «emprendre és aprendre».