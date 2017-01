Albert Navarrete: «Practicar esport de forma puntual serveix de poc»

Per a Albert Navarrete fer esport durant un temps per intentar eliminar els excessos de Nadal no serveix de res. És un dels socis de la cooperativa Alter Sport, de Berga, i té clar que les persones que han introduït l'activitat física en els seus hàbits ho tindran més fàcil per eliminar les calories dels àpats de les festes.

Quin tipus d'exercici hem de fer a partir d'ara per eliminar la gran quantitat de calories que hem ingerit durant les festes de Nadal?

Més que parlar del tipus d'exercici físic que s'ha de fer per eliminar els excessos, cal incorporar l'activitat física a la nostra vida quotidiana, i és el que normalment no es fa. Després de Nadal hi ha molta necessitat de fer activitat física perquè es notin els efectes ràpidament i així eliminar aquells tres quilos de més. Els propòsits del nou any ens han de donar energia per començar a fer activitat física, si és en mans de professionals de l'esport, millor. Aquesta és la manera de transformar els propòsits en objectius assolits. El propòsit, al cap i a la fi, és posar-se en forma i tenir una vida més saludable perquè no sigui mai més un propòsit.

En tot cas, quin tipus d'activitat física recomana per rebaixar els excessos de les últimes setmanes?

Depèn. Una persona que tingui alguna patologia i hipertensió ha de començar de forma moderada. Els joves que no tinguin problemes articulars, i que els motivi córrer o sortir en bici, es poden iniciar fent una activitat més contundent. El que hem de fer és aquella activitat que ens permeti tenir un cos més sa, amb la que assolim una composició corporal adequada, que la musculatura estigui tonificada i el cor i la circulació funcionin correctament. A una persona que tingui obesitat, mai li recomanaria córrer perquè els riscos poden ser alts i l'impacte en les articulacions pot ser negatiu. En aquest cas, jo els recomanaria començar a caminar i i fer musculació perquè així el cos podrà cremar més calories.

A nivell físic, com acaba el cos després de dues setmanes menjant més del que és habitual, amb àpats calòrics, i la baixada d'activitat?

Bé, les festes tenen aspectes molt positius, com és la celebració amb la família o els amics, però és cert que maltractem una mica el cos. Fem sobretaules llargues. Són hores d'inactivitat. El que, potser, més afecta el cos negativament és l'alcohol. Realment no en necessitem i ens el podríem saltar perquè al fetge li costa de metabolitzar, ja que són calories buides. A més, comencem amb una copa de vi, que ràpidament es transforma en una segona copa. I per rematar-ho brindem amb cava i finalment bevem un gintònic. I tot, concentrat en un àpat.

No només hi ha les begudes, sinó totes les postres.

Sí, el problema és l'excés. Hauríem de menjar aquests aliments amb moderació perquè els torrons i els polvorons porten molt sucre i n'acabem menjant quatre o cinc trossos. Hem posat el cos molt a prova aquests dies perquè no té ni la capacitat per absorbir-ho tot. En aquests àpats potser hem triplicat el que seria un sopar frondós habitual.

Qui feia esport habitualment abans de Nadal, perd els quilos amb més facilitat?

Sí, el seu cos ja té la capacitat per cremar més perquè pot suportar entrenaments més llargs. Per això és important tenir l'hàbit. Fer-ho puntualment serveix de poc.