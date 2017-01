Sandra Ribalta: «Cal posar-se les piles i menjar bé durant tot l´any»

La berguedana Sandra Ribalta té clar que la tasca del nutricionista és la de prevenir malalties de tipus metabòlic a través d'una bona alimentació. Per aquest motiu incideix a recuperar els bons hàbits després dels excessos de les festes nadalenques. Autora del llibre 'La vida és més dolça sense sucre', Ribalta té consultes a Barcelona i a Berga.

Fins a quin punt els excessos dels àpats nadalencs són poc saludables?

Els àpats de les festes que hem passat entren en la categoria de l'antidieta. Una persona durant aquestes dues setmanes es pot engreixar perfectament dos o tres quilos, tot i que això depèn, és clar, del cos de cada persona i del que arribi a ingerir durant els àpats de Nadal. Però en els dinars o sopars de Nadal donem al cos la mateixa quantitat de quilocalories que necessita durant tot un dia. A part, sempre hi ha begudes alcohòliques, que són molt calòriques, que acompanyen menjars amb greixos i dolços rics en sucres. Aquests dies, a més, desapareixen de la dieta les verdures i els vegetals, que són molt importants per al dia a dia, i omplim l'estómac amb escudelles, canelons, pollastre, marisc...

Nota a la consulta que després de Nadal hi ha més gent que es vol aprimar?



És un dels moments de l'any que més gent va a la consulta, juntament amb la primavera, perquè moltes persones es volen aprimar quan arriba el bon temps. I la solució està, és clar, a fer una bona dieta i practicar esport. És a dir, que no té sentit sentir-se culpable i venir ara a la consulta per aprimar-se ràpidament, sinó que cal posar-se les piles i fer-ho bé durant tot l'any, perquè no resoldrem les efectes dels excessos de les festes per art de màgia.

Quins serien els consells per eliminar els excessos de les festes?

Menjar bé sempre i no fer àpats pantagruèlics. Els protagonistes dels àpats han de ser els vegetals. I també hi ha d'haver llegums, una petita porció de proteïnes i carbohidrats de farina. Tot això acompanyat d'una mica d'oli d'oliva. No passa res si algun dia fem un extra en el menjar, però sí que hem d'evitar fer-ne de forma repetitiva.

Quins efectes pot tenir sobre el cos humà la quantitat de greixos i sucres ingerits en els àpats nadalencs?

Realment estem donant al cos molta més energia de la que necessita. I aquesta energia s'acabarà transformant en greixos i s'acumularan en zones del nostre cos, i poden aparèixer els mixelins, que són reserves d'energia. Ja està bé que en tinguem, però el problema és tenir-ne massa. I aquests excessos de nutrients transformats en greix, els mixelins, el colesterol i el sucre poden derivar en problemes de salut. Està comprovat que per fer front a la hipertensió i a la diabetis de tipus 2 és bàsic seguir una bona dieta. Si féssim una analítica ara, després de les festes, a totes les persones que ja hi són propenses, els resultats sortirien molt alterats.

Percep que la resta de l'any en general la gent es cuida?

En general la gent no es cuida gaire perquè tenim un estil de vida i tenim uns horaris laborals que dificulten fer una bona alimentació cada dia. El menjar ràpid i precuinat, que és l'antidieta i pot derivar en problemes de salut, és habitual. Cal fer pedagogia sobre l'alimentació i crec que hauríem de començar per les escoles, perquè els nens rebin una bona educació i adquireixin bons hàbits alimentaris.