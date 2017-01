Liven invertirà 5 milions a Puig-reig, on traslladarà la producció de crispetes

El fabricant català d'aperitius Liven invertirà cinc milions d'euros en una nova planta a Puig-reig on el 2015 va comprar una nau de 5.000 metres quadrats a Cal Prat i on es traslladarà la línia de producció de crispetes per a microones que fins ara s'elaborava a la fàbrica de Berga, al polígon industrial de la Valldan

«Necessitem alliberar espai de la planta de Berga perquè ja no podem créixer més en els 25.000 metres quadrats d'aquesta fàbrica», va explicar, ahir, en una entrevista a Europa Press, el director general de Liven, Salvador Montagut, que va afegir que ja s'han realitzat sis ampliacions d'aquesta factoria.

La nova planta de Puig-reig estarà operativa en el segon semestre d'aquest 2017, i encara no s'ha determinat el nombre de treballadors necessaris per a aquesta factoria, si bé part del personal provindrà de noves contractacions i també hi haurà trasllats des de Berga. Ocuparà 35 persones.

Actualment Liven, que comercialitza la marca Zanuy , fabrica al polígon de la Valldan a Berga, a més de les crispetes, aperitius com truites de blat i productes Tex-Mex, i Montagut vol ampliar aquestes línies productives. El grup, amb oficines centrals a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i una plantilla de 293 treballadors, la majoria dels quals,185, a Berga, també té una planta de processat, tractament i emmagatzematge per al subministrament de blat de moro en Ariéstolas (Osca).

A aquestes instal·lacions cal afegir-hi una altra fàbrica a Ocaña (Toledo) per a la comercialització i distribució de nachos, salses, blat de moro per a crispetes, consumibles i màquines popejadores i dispensadores de salses per a cines, recintes firals i parcs temàtics, i en total el grup té una capacitat de producció d'entre 51.000 i 56.000 quilograms anuals.

Liven, que és present en 85 països, ha tancat el 2015 amb una facturació de 72 milions d'euros; les previsions per al tancament d'exercici 2016 són de 75, i es preveu que el 2017 també sigui un any de creixement, amb una xifra de negoci de 80 milions.

El 60% de les vendes són exportacions i el 40% restant correspon al mercat nacional. «Necessitem anar fora per seguir creixent i ara apostem per consolidar els mercats en els quals estem presents», ha apuntat Montagut.