El ple ratifica per primera vegada els banderers de la festa de La Corrida

El primer ple del 2017 de Puig-reig, celebrat anit, va servir perquè per primer cop en la seva llarga història els banderers de la popular festa de La Corrida es ratifiquessin en sessió plenària. Enguany, els banderers del rucs són Ingrid Simon Escayola; el de les mules, Josep Cuenca Amo, i el dels cavalls, Maria Pujol Vilajosana.

En declaracions a Regió7, Alba Santamaria , la regidora de Festes, ha explicat que enguany han volgut que quedés constància de les persones que seran bandereres de la festa de La Corrida. «Fins ara no es feia, s'escollien i ja estava i no quedava reflectit a cap lloc oficial». Als banderers i bandereres se'ls van lliurar un diploma al ple d'anit. El format de tria d'aquesta figura tan antiga, com la més que centenària celebració, es manté com fins ara. El banderer del rucs sol ser un nen del poble la família del qual tingui vinculació amb la celebració. Per al de les mules s'escull alguna persona que hagi estat vinculada a la festa al llarg de la seva vida i, finalment, el dels cavalls pertoca a alguna persona del poble que tinguin cavalls. La comissió de La Corrida vota els candidats. I des d'aquest any la tria la ratificarà la sessió plenària de la corporació local.