Berga adjudicarà la renovació de l´enllumenat a Eleconor SA per 1,6 milions d´euros

El govern de la CUP de Berga té previst licitar al primer ple ordinari d'enguany, que celebra aquest dijous a la nit, les obres de renovació de l'enllumenat públic de la ciutat segons ha explicat l'alcaldessa Montse Venturós a la roda de premsa que ofereix abans de cada sessió plenària ordinària mensual. L'empresa a qui s'adjudicarà és Elecnor SA. Al concurs d'adjudicació s'hi van presentar 14 empreses. L'adjudicació de l'obra amb IVA inclòs es fa per un import d'1.682.424,12 euros segons ha explicat l'alcaldessa.

Aquesta obra es farà gràcies un prèstec de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (Idae) que el 2015 va concedir un crèdit al 0% d'interès d1,6 milions d'euros al consistori berguedà. En aquest temps, el consistori ha redactat el projecte i iniciat el procés de licitació de la substitució dels llums convencionals per leds que són més eficients energèticament. A final d'any el plenari va demanar una pròrroga a l'Idae per tenir temps per completar el procés que va estar endarrerit 4 mesos per una impugnació de la Generalitat a l'Idae per invasió de competències autonòmiques a nivell general.