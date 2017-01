Berga prepara una restructuració del bus urbà per fer el seu circuit més àgil i atractiu

El govern de la CUP prepara la reestructuració del Bus Berga per fer el circuit que recorre la ciutat més agil i d'aquesta manera més atractiu per engrescar a utilitzar-lo a possibles nous usuaris. Així ho ha explicat a Regió7, Eloi Escútia, regidor de Mobilitat. El nombre de viatgers del servei de bus urbà de Berga ha crescut per quart anys consecutiu, situant-se el 2016 en els 43.925 viatgers que són 90 més que el 2015. Aquestes dades confirmen la tendència a l'alça del servei encara que molt modesta. Malgrat això, l'executiu creu que existeix un cert estancament i que el servei que es va iniciar a final del 2008, encara no es prou conegut i que caldria fer-ne una campanya de comunicació per donar-lo a conèixer.

A hores d'ara completar el circuit que ofereix el Bus Berga implica fer un recorregut de 43 minuts. L'objectiu del govern és que es pugui reduir fins a la mitja hora ha explicat el regidor Escútia. De manera que es pugui atraure a nous perfils d'usuaris. Eloi Escútia ha exposat que hi ha hores que el bus va molt ple i, en canvi, a d'altres que no hi ha tanta gent. L'aposta del govern seria per incrementar la freqüència de pas sense posar nous busos sinó redibuixant els circuits en funció de la utilització que tenen a cada hora del dia per treure'n el màxim rendiment. Alhora i sempre que es vegi viable es pretén donar servei a zones on ara no hi arriba el Bus Berga com per exemple el capdamunt de la vila, al barri vell. Igualment, l'executiu té la porta oberta a la possibilitat que el bus arribés a Avià o cal Rosal si bé aquesta possibilita s'ha de plantejar als gestors avianesos.

El regidor de Mobilitat ha dit que han demanat l'autorització a la Generalitat per fer la reestructuració de les línies i que estan pendents de la resposta. No hi ha una data prevista per posar en marxa la reestructuració. Actualment el Bus Berga ofereix un total de16 sortides de dilluns a divendres. L'horari comença a les 7 i 25 minuts del matí, fins a les 8 i 21 minuts del vespre. Els dissabtes i feiners fa 5 sortides, de les 9 i 40 minuts a la 1 i 43 minuts de la tarda.

L'Ajuntament de Berga paga els 131.000 euros anuals que costa el bus urbà i n'ingressa 22.989, aproximadament, per la venda tiquets. Es tracta d'un servei deficitari des d'un punt de vista econòmic però que té rentabilitat social com ha defensat el regidor Escútia. «Hem d'oferir el servei això sens dubte perquè volem potenciar un determinat model de mobilitat a Berga que potenciï el transport públic en detriment del privat i també que la gent vagi a peu».