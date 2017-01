L´oposició de Bagà força un ple extraordinari sobre economia

El ple municipal de Bagà es va reunir ahir al migdia de manera extraordinària. Els grups de CiU i Junts per Bagà, a l'oposició del consistori baganès amb quatre regidors, van demanar la convocatòria d'una sessió extraordinària per preguntar sobre qüestions econòmiques al govern de Compromís per Bagà (PSC) que té majoria amb set regidors.

L'objectiu de l'oposició era «obtenir informació de la que no disposem i que volem tenir per valorar i controlar l'acció de govern, que aquesta és la funció de l'oposició», va explicar a aquest diari Pep Llamas, portaveu de CiU.

Durant la sessió d'ahir al migdia, que va allargar-se des de 2/4 d'1 fins gairebé a les 4 de la tarda, l'alcalde, Nicolàs Viso, i els regidors de l'equip de govern van respondre una per una les seixanta-sis preguntes que els grups de l'oposició els havien plantejat anteriorment per escrit. Totes referents a temes econòmics que afecten la gestió del consistori i el dia a dia de Bagà. Després de la sessió, Viso va assegurar a aquest diari que no té cap problema a convocar plens extraordinaris en el cas que siguin necessaris –a banda que la llei ho exigeix–, tot i que considera que gairebé la totalitat de les qüestions plantejades es podien respondre consultant els pressupostos i la documentació municipal. «Jo sempre estic disposat a explicar i respondre el que faci falta», va afegir Viso.

A banda de la bateria de preguntes, l'oposició va presentar deu mocions. Els textos, però, no van ser aprovats. «No és que no estiguem d'acord amb el contingut, que podríem discutir-lo i arribar a un consens, sinó que la forma no és la correcta», va dir l'alcalde. I és que les mocions no tenien cap text argumentatiu ni cap acord per aprovar, i simplement contenien l'enunciat. «Per força les hem de denegar», va lamentar Viso durant el ple. L'objectiu de l'oposició, segons Llamas, era consensuar i debatre aquestes mocions a les comissions informatives de diverses àrees que se celebren mensualment.