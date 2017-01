La manca d´agents a Berga impedeix que la policia faci controls per Nadal

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Berga ha posat damunt la taula una problemàtica que fa temps que s'arrossega a la capital berguedana: la manca d'efectius al cos de la Policia Local municipal. Durant la sessió plenària ordinària d'aquest gener celebrada dijous, el regidor d'ERC, Jordi Pujals, va denunciar la falta de controls policials a la ciutat durant les festes de Nadal, una de les èpoques de l'any en què és habitual que s'augmenti la vigilància i també els controls de trànsit.

«Zero. Aquest ha estat el nombre de controls d'alcoholèmia que hi ha hagut durant aquestes festes a Berga. De fet, ni la nit del 24 ni la nit del 31 (a diferència d'anys anteriors) no hi va haver cap tipus de control. La nit del 24 hi va haver dos accidents de trànsit, un amb un ferit lleu i una alcoholèmia penal, i l'altre amb danys materials», va afirmar Pujals, dirigint-se al regidor de Governació, Francesc Ribera, en el torn de precs i preguntes. A més, va assegurar que durant la setmana del 19 al 25 de desembre només hi havia dos efectius de la Policia Local durant les nits, i la setmana del 26 a l'1 de gener, un sol efectiu.

Pujals va qualificar de «temerari» deixar una ciutat com Berga sense servei de Policia Local durant la nit del 31, «que és una de les nits, juntament amb Carnestoltes i Sant Joan, que més feina hi ha», a excepció de la Patum. En el mateix sentit, va recordar, que de gener a agost del 2015 es van dur a terme a Berga 2.524 controls d'alcoholèmia per part de la Policia Local, mentre que el 2016, en el mateix període de temps, únicament se n'han realitzat 543, és a dir, 2.000 menys.

Tot i utilitzar aquestes dades per argumentar la denúncia, el regidor republicà va assegurar que «el problema principal no és la manca de controls en format numèric, sinó que hi hagi accidents provocats per alcoholèmia, la falta de control i que la gent no vegi que s'ha establert cap control genera una sensació d'impunitat». Per al grup municipal, aquesta manca de personal s'ha de solucionar.



Buscar solucions

El regidor de l'àrea, Francesc Ribera, va agrair a Pujals el tracte acurat del tema, «que és delicat», i va confirmar que aquestes dades són verídiques, tot i que també va matisar que «algunes actuacions que no es podien assumir des de la policia es van derivar als Mossos d'Esquadra. Entre les persones que hi ha de baixa i que s'han de respectar els torns, els descansos i les vacances, no vam poder assumir-ho tot», va reconèixer. Ribera va tornar a admetre –com ja ha fet en altres ocasions al ple municipal– que hi ha un dèficit de personal «important» que «s'ha intentat corregir al llarg del 2016».

L'alcaldessa, Montserrat Venturós, va afegir que és un «problema que s'arrossega i que ja vam detectar al principi de mandat» i que espera que es pugui solucionar durant el 2017. «Tenim pocs efectius i, a més, n'hi ha alguns de baixa», va recordar. El grup municipal d'ERC va demanar que es convoquin algunes de les places que actualment hi ha vacants al cos policial, tot i que les dificultats econòmiques del consistori són un dels principals impediments.