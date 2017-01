Berga buscarà nous espais per als actes del Juguem Jugant que han quedat plens

L´Ajuntament de Berga traslladarà a espais més grans les activitats de la programació nadalenca que han quedat desbordades per l´alta participació. D´aquesta manera ho ha avançat la regidora de Joventut, Anna Alsina, després de la darrera edició del Juguem Jugant cada dia, que ha omplert les vacances de Nadal d´activitats dirigides a infants i a joves.

Alsina ha fet una valoració «molt positiva» del desenvolupament de les activitats i assegura que els principals temes per millorar per a l´any vinent responen al canvi d´ubicació d´algunes activitats perquè els actuals espais han quedat massa petits. És el cas dels tallers que diverses associacions van oferir durant dues tardes a l´hotel d´entitats de la ciutat. «Aquesta sala ha quedat petita i de cara a l´any vinent haurem de treballar per trobar un espai amb més lloc per cobrir la demanda», ha dit. També va sobrepassar les expectatives la room escape que va tenir lloc a l´edifici consistorial, «on moltíssimes persones van quedar sense poder entrar». No obstant això, ha fet una lectura positiva del Juguem Jugant «perquè podem dir que les activitats, en general, han tingut una bona resposta per part del públic i això és bo».

Per a la regidora, la clau de l´èxit d´aquesta programació «és el gran esforç i la col·laboració de les entitats que hi participen i la fórmula» establerta pel darrer govern de CiU. El consistori confecciona un calendari amb totes les activitats que les associacions organitzen a Berga per Nadal «i després intentem reforçar-lo amb més propostes els dies que no hi ha res programat. D´aquesta manera, potenciem encara més la feina que fan les entitats i aconseguim dinamitzar pràcticament la totalitat dels dies de vacances», concreta.



Arribar a més públics

Un dels objectius d´enguany era programar activitats obertes al públic juvenil i familiar, més enllà de l´infantil. «Ho hem aconseguit en certa mesura, amb tallers per a joves com el curs de skate, o també amb la room escape», ha dit Alsina. De totes maneres, creu que una assignatura pendent és «treballar per oferir noves propostes dirigides a famílies, on els pares no només vinguin a acompanyar, sinó també a participar».