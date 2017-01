Berga crearà un cens dels edificis amb amiant per fer-ne un control i evitar perills

L'Ajuntament de Berga crearà un cens dels edificis i instal·lacions amb amiant. Així es va aprovar al darrer ple municipal a proposta del grup de CiU. Tots els grups municipals van votar a favor d'impulsar un cens on es recullin tots els edificis municipals de la ciutat amb aquest material, així com també estudiar en quina situació i estat es troben.

En aquest sentit, la voluntat és demanar la col·laboració tècnica a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona per a l'elaboració d'aquest cens i. a la vegada, que es pugui donar suport de formació al personal tècnic municipal, especialment per a la localització, identificació i avaluació de l'amiant visible i ocult ubicat als edificis esmentats. Des de la junta de portaveus es farà un seguiment per a l'elaboració del cens, ja que es va descartar crear una comissió específica per a aquest tema, amb l'objectiu de descongestionar els serveis municipals.

CiU va recordar que l'amiant és prohibit a l'estat espanyol des del 2001, tot i que des del 1930 és un material que s'ha utilitzat al sector de la construcció. És per això que encara és visible en teulades i altres instal·lacions, així com també de manera invisible en el ciment d'algunes construccions.