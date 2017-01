Berga suspèn l´enlairament del globus per la pau pel fort vent

El club Rotary ha suspès l'enlairament del globus d'heli per escampar un missatge de pau al món previst per aquest matí de diumenge a Queralt. El fort vent que bufa a la zona del Santuari ha obligat els organitzadors a postposar l'esdeveniment per motius de seguretat. Es preveu que se celebri la setmana vinent, a l'espera de confirmació.

Tal i com ja va explicar aquest diari, la iniciativa, promoguda per Rotary E-Club 2022 i amb la col·laboració de diverses entitats i col·lectius, pretén difondre un missatge de pau. És per això que el globus d'heli portarà una reproducció en miniatura de l'església de Queralt, un naixement dels Pessebristes d'Avià, una memòria USB amb músiques per la pau de Josep Vallecillos, dues pintures, una de Josep Maria Hontangas i l'altra de Jordi Maragall i un ninot de Click Patum.

El globus també portarà orenetes, un dels símbols de Queralt, elaborades pels alumnes de les escoles de Berga i missatges de pau de tots els berguedans que hi han volgut participar.