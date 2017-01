L'ACA i els veïns de Borredà acorden construir la depuradora sota cobert

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els veïns de Borredà que s'oposaven a la construcció de la depuradora, un projecte que s'arrossega des de fa quinze anys, han arribat a un acord. Finalment, la piscina d'aigües depurades d'aquesta instal·lació es farà sota cobert per evitar possibles males olors. Segons han confirmat fonts de l'ACA a aquest diari, és previst que el nou projecte estigui enllestit en tres mesos i que en mig any hagi superat el procés d'aprovació i al·legacions perquè es puguin iniciar les obres d'aquest esperat projecte.

Després de tretze anys encallades, hi havia previst que el mes de novembre passat comencessin les obres de la depuradora de Bor-redà. L'ACA havia anunciat al juliol que es reprendria definitivament el projecte per acabar-lo en un termini de vuit mesos. El dia d'iniciar les obres, però, un grup de veïns, en desacord amb la ubicació de la instal·lació –per a ells, massa a prop d'algunes cases–, van impedir que les màquines accedissin al terreny per fer les operacions. Tot i que en tot el procediment de redacció i aprovació del projecte –que s'ha allargat tretze anys i que mai ha variat d'ubicació– no s'havien registrat al·legacions, l'ACA i l'empresa adjudicatària van accedir a negociar amb els veïns per poder trobar una solució al respecte.

La voluntat del grup veïnal era traslladar la depuradora en un altre emplaçament. Els responsables de l'ACA, però, van assegurar des del primer moment que aquesta possibilitat era inviable. Tal com ha recordat l'alcalde de Borredà, Joan Roma, «el projecte es va adjudicar el 2003 i des de llavors ha seguit tots els procediments legals establerts sense problemes». Un dels principals temors dels veïns més propers a la futura instal·lació era el de les pudors que aquesta pogués generar. Després de diverses reunions entre les parts implicades s'ha acordat que la piscina d'aigües depurades es construeixi sota cobert, conjuntament amb la resta de maquinària que formarà aquest equipament. «L'ACA i l'empresa adjudicatària han mostrat sensibilitat i flexibilitat per parlar amb els veïns opositors i trobar una solució que ha millorat el projecte», ha dit el batlle.

Segons Roma, «s'ha comprovat que la depuradora compleix tots els requisits i també han quedat resoltes les pors dels veïns referents a la presència de mosquits, al soroll que pogués generar o a la integració amb el paisatge». Va afegir que «l'únic que era imprevisible era saber si hi hauria males olors, i amb la coberta de la totalitat de la instal·lació això també quedarà solucionat». L'únic que espera ara l'alcalde, d'una vegada per totes, és que el projecte tiri endavant amb la màxima celeritat possible. «Esperem que s'enllesteixi la nova redacció del projecte, s'aprovi, i s'iniciïn les obres d'aquestes instal·lacions tan importants per al municipi», ha dit.

El consistori ha creat una comissió informativa específica per al projecte de la depuradora formada pels set regidors (els del govern i l'oposició) i per tres vocals amb l'objectiu de fer el seguiment del procés de construcció i del manteniment de la instal·lació.