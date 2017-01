La neu arriba durant unes hores a cotes baixes de la Cerdanya i de l´alt Berguedà

La neu va fer acte de presència aquest diumenge, a primera hora, a l'alt Berguedà i la Cerdanya. El temporal de neu va arribar a cotes més baixes que els darrers dies i va deixar carrers i teulades blancs durant una estona. Tot i que en alguns municipis va nevar amb intensitat, la tempesta va aturar-se i el sol que va regnar durant gran part del dia va fondre la neu.

Pobles de l'alt Berguedà com Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug es van llevar ahir nevats, fet que es va escampar de seguida a través de les xarxes socials amb imatges de carrers enfarinats que van ser penjades per alguns usuaris.

També ho va fer a l'altra banda del túnel del Cadí, a la Cerdanya, on els gruixos van ser més destacats. L'alerta per fred i neu no va passar de llarg al Prepirineu i Pirineu i altres punts del territori, tot i que les principals afectacions van registrar-se al Pont de Suert i Sort, a Lleida, on hi va haver complicacions a la xarxa de carreteres amb el tancament d'algunes vies i per l'obligació de portar cadenes per circular en una dotzena de vies, com a Esterri d'Àneu, Naut Aran, Vielha, Vaqueira, Vall de Boí, Llavorsí i Planoles, entre altres municipis de muntanya.

Pel que fa al Berguedà, les adverses condicions meteorològiques van obligar a tancar la circulació, com passa habitualment en aquestes situacions, en un tram de 15 quilòmetres de la BV-4031, de Castellar de n'Hug a la Molina, segons va alertar el Servei Català de Trànsit, que també va demanar precaució als conductors pel fort vent que es va registrar a Guardiola de Berguedà.

Nova onada de fred

Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a partir de demà, dimarts, una irrupció d'aire d'origen continental, més fred i sec, provocarà una disminució de les nevades del Pirineu i un marcat descens de les temperatures amb gelades generalitzades a l'interior, que no es descarta que arribin a zones costaneres.

Com a conseqüència d'aquesta situació,s'espera un episodi de temperatures molt baixes, una onada de fred, amb mínimes inferiors als -12 graus a les valls del Pirineu, entre -4 i -8 graus a les comarques d'interior i entre 2 i -2 graus en zones litorals.

Ahir, al Berguedà es van registrar temperatures més baixes que els dies anteriors. Segons les dades de l'estació que el Servei Meteorològic de Catalunya té a Guardiola de Berguedà, la temperatura mínima (fins a les 5 de la tarda) va ser de -2,4 graus, mentre que la màxima només va arribar als 4,3 graus.