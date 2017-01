El reconegut restaurant Cal Sala de Berga tanca portes

Una dels noms propis de la gastronomia a la Catalunya central i al país, el restaurant cal Sala de Berga ha tancat portes sine die. D'aquesta manera es posa el punt i final a una trajectòria de 46 anys d'ençà que el Corpus del 1971 l'establiment va obrir portes de la mà del xef Miquel Màrquez i la seva esposa Montserrat Sala i el seu germà Ramon.

El darrer dia que el restaurant ha estat obert de la mà de la família que l'ha fet rutllar aquestes més de quatre dècades ha estat aquest diumenge. " A partir d'aquí no sabem si es tornarà a obrir per part d'alguna persona que no és de la nostra família" han explicat a Regió7 Ramon Sala. Ha assegurat que volen iniciar una nova etapa, fer un "canvi de vida" després d'haver-se dedicat quaranta- sis anys a la gastronomia.

El restaurant Sala ha aconseguit fer-se un nom propi en el món de la gastronomia catalana especialment per la manera de cuinar els boles, una faceta en la que va excel·lir Miquel Màrquez, el xef del restaurant que es va jubilar el 2013 passant el relleu als fogons a la seva filla Isabel. Enrere queden diferents activitats relacionades amb la cuina com les Jornades de Vins i Bolest que el xef berguedà i l'equip de cal Sala van promoure amb el suport de la casa Torres i que durant anys van aplegar el més granat dels crítics gastronòmics espanyols a la comarca o iniciatives com el Plat de la Pau, quan Màrquez va enviar a diferents mandataris mundials paquets amb els ingredients de l'escudella berguedana de blat de moro escairat per reclamar la pau al món. Aquesta acció va treure de l'ostracisme aquest plat.



La família ha volgut portar el tancament del restaurant amb discreció i no donar-ho a conèixer fins el moment que s'ha produït. La noticia ha estat comentada en cercles gastronòmics

Al seu facebook han penjat fotos de l'establiment i aquest missatge de comiat.

Missatge de comiat

i avui ens toca posar un punt a aquesta bonica història. No sabem si serà un punt i seguit, un punt i apart, ... per tan, avui és dia d'agrair-vos a tots, clients i amics, que ens heu acompanyat i vist créixer durant aquest viatge, la vostra càlida companyia. Gràcies per deixar-nos formar part de les vostres vides. Ens queden els records de tots aquests anys procurant fer la feina el millor possible. Experiències que ens omplen de satisfacció. Estem contents de començar una nova etapa. Gràcies per ser-hi!