Berga fa una de les campanyes de plantació d´arbrat més gran del darrer segle

El govern de Berga durà a terme enguany una de les campanyes de plantació d'arbrat més important del darrer segle arrelant-ne 63. Segons ha explicat aquest dimarts Oriol Camps el regidor d'Urbanisme l'acció que es farà està al nivell de la que es va dur a terme a la dècada dels 80 quan es va construir el parc del Lledó, o anteriorment a la urbanització del passeig de la Pau o també a la del passeig de la Indústria, aquesta darrera "fa més de cent anys".

Majoritariament, els arbres es plantaran en substitució d'exemplars que es trobaven en mal estat i suposaven un risc potencial pels viananst a la via pública motiu pel qual s'han hagut de tallar, operació que s'ha fet en els darrers dies. En concret se n'han tallat més de mig centenar. Ara falta treure les soques que han quedat i, posteriorment es procedirà a plantar els nous exemplars. Es plantaran mèlies, erables, fotínies, lledoners, plàtans, avets, perers de flor i ginkos. S'han tret castanyers, moreres, pollancres o lledoners.

S'actuarà al passeig dels Abeuradors de la Valladan, al passeig de la Pau, al de la Indústria, a la Rasa dels Molins, a la Gran Via amb Lluís Millet i a l'Avinguda del Canal Industrial.

El regidor Oriol Camps ha explicat que d'aquesta manera es continua amb la política iniciada l'any passat en la gestió de l'arbrat. I també en l'aplicació "d'un nou paradigma" pel que fa al seu manteniment i gestió. Per exemple s´aplica un tipus de poda diferent. Així ho explica el regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Berga, Oriol Camps." Abans es feia una poda de brocada o descopat, que consistia en la reducció de la pràctica totalitat del brancatge deixant només el tronc i algunes branques principals. Aquesta pràctica incorrecte, a més de comportar un cost elevat de recursos i de càrrega de treball, no respectava ni l´estructura ni la biologia de l´arbre i aquestes podes agressives durant tants anys han portat fins a la situació actual, en què trobem un gran nombre d´exemplars amb danys irreversibles. Per corregir doncs aquesta realitat, s´aplica una poda de manteniment com a regla general, i es porten a terme campanyes de renovació com l´actual". El consistori també ha aplicat noves maneres de fer per exemple substituint tanques vegetals que "en el seu dia tenien sentit però ara no" ha comentat Camps.

L'executiu farà una inversió estimada de 15.000 euros en aquest acampanyha, xifra que inclou la compra d´arbres, transports, materials i lloguer de maquinària necessaris per dur a terme les tasques pertinents.

El regidor Camps ha informat que el finançament de les actuacions prové de fons propis del consistori i de la recaptació dels aparcaments de la zona blava, "que es reinverteix d´aquesta manera en manteniment i millora de la via pública"