Els fogons del restaurant Sala de Berga s'apaguen

Tot té un principi i un final. Això diuen. I el moment d'apagar el fogons de cal Sala ha arribat enguany. L'històric restaurant, ubicat al número 27 del passeig de la Pau, ha tancat portes. Aquest diumenge, un dels noms propis de la restauració a la Catalunya Central i al país, el restaurant cal Sala de Berga, ha dit adéu a més de quatre dècades de treball incansable. Al seu dia, l'establiment va ser pioner a posicionar la comarca al mapa gastronòmic català i va obrir el camí als que van venir amb els anys. Alhora que va fer de la seva aposta per productes humils com l'escudella de blat de moro escairat o els bolets un element d'identitat pròpia, icones per projectar el territori.

Amb el tancament de cal Sala, el Berguedà perd un dels seus referents culinaris. Es posa el punt final a una trajectòria de 46 anys. Va ser el Corpus del 1971 que l'establiment va obrir portes amb el xef Miquel Màrquez i la seva esposa, Montserrat Sala i, posteriorment el seu germà, Ramon Sala. En Miquel es va iniciar en l'ofici de cuiner de manera autodidacta. A només 18 anys va assumir les regnes del restaurant de Queralt, on va tenir un pigmalió particular: el desaparegut mossèn Josep Maria Ballarín, que hi va ser capellà custodi durant més de tres dècades.

Ahir, Ramon Sala explicava a Regió7 que tanquen per iniciar «una nova etapa» i fer «un canvi de vida». «Necesitem una parada» després de molts anys d'exercici professional. «Volem mirar-nos la vida des d'una perspectiva diferent» que vagi més enllà del restaurant o la gastronomia.

El Miquel ja està jubilat des del 2013. I ara es jubila la seva companya a la vida i al restaurant, la Montse. Una de les seves filles, la Isabel, que fa tres anys va prendre el relleu al seu pare al capdavant dels fogons, continua vinculada al món de la cuina. I en Ramon buscarà el temps per viure sense el neguit d'estar pendent d'un negoci que requereix moltes hores de dedicació. «Ara parem. A partir d'aquí no sabem si es tornarà a obrir per part d'alguna persona que no és de la nostra família», ha explicat Ramon Sala.

El restaurant Sala ha aconseguit fer-se un nom en el món de la gastronomia catalana. Un dels seus signes d'identitat ha estat reivindicar un paper protagonista a la cuina de productes humils com l'escudella de blat de moro i els bolets. La seva dedicació i passió per llenegues o ceps va fer guanyar a Màrquez el sobrenom del Rei dels Bolets. Ha viatjat arreu d'Espanya i altres països per explicar-ho. I durant anys va aplegar a la comarca crítics gastronòmics d'arreu en les jornades de Vins i Bolets. L'entitat Berga Comercial li va reconèixer la seva tasca amb el premi d'honor dels guardons Bergistània, l'any 2010.

Miquel Màrquez es va jubilar el 2013 i va passar el relleu als fogons a la seva filla Isabel.Ara ha arribat l'hora del comiat. L'equip de cal Sala constata que «ens queden els records de tots aquests anys procurant fer la feina el millor possible», i diuen que «estem contents de començar una nova etapa».