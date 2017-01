Torna el Cicle Gaudí al Teatre Patronat de Berga amb la projecció del film 'La millor opció'

Després de l'èxit de l'any passat, torna a Berga a partir d'aquest mes una nova edició del Cicle Gaudí amb la projecció de les pel·lícules 'La millor opció', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' i 'El elegido', tres produccions catalanes que seran les encarregades d'omplir la cartellera d'aquest primer trimestre de l'any. Tal com es va fer en l'edició anterior, els films es projectaran el tercer dijous de cada mes, a 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Patronat. El preu de l'entrada general serà de 4,5 euros, però també hi haurà descomptes amb el carnet Jove i la targeta La Vanguardia.



El Cicle Gaudí arrencarà aquest dijous, 19 de gener, amb la projecció de 'La millor opció', dirigida per Oscar Pérez. El film es basa en la història real del Koto Maelainin, un jove sahrauí que necessita urgentment un ronyó i la millor opció com a donant és la seva mare biològica, a qui no veu des que va ser acollit a Catalunya. La sobtada arribada de la família suposa un cop dur per Koto, que s'haurà d'enfrontar als seus orígens per poder-se salvar. La pel·lícula compta amb les interpretacions del veritable protagonista de la història, Koto Maelainin, i dels actors Mercè Pons, Francesc Orella i Gaymula Larosi.



El 16 de febrer serà el torn de 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', una comèdia dirigida per Maria Ripoll i interpretada per Verónica Echegui, Álex Garcia i David Verdaguer. El film, basat en la novel·la homònima de Laura Norton, explica el mal karma de la Sara, una noia organitzada i planificadora que vol que la visita del seu xicot, que porta un any fora, sigui perfecte. La seva vida es convertirà en un caos quan en el seu pis s'hi instal·len el seu pare acabat de divorciar i la seva germana petita, que està a punt de casar-se amb l'Aaron, un famós cantant que resulta ser l'amor d'institut de la Sara.



El 16 de març arribarà 'El elegido', una història d'espies, traïcions i suspens dirigida per Antonio Chavarrías i protagonitzada per Alfonso Herrera, Hannah Murray i Henry Goodman. El film transcorre en un dels períodes més convulsos del segle XX i narra la conspiració ordida per Stalin per acabar amb l'únic home que podia canviar el curs de la Revolució. El 1940, Ramon Mercader, un jove comunista espanyol, viatjarà a Mèxic per a complir l'encàrrec dels serveis secrets soviètics, assassinar a Trotsky.



El Cicle Gaudí tindrà continuïtat durant tot l'any. Les projeccions només quedaran interrompudes durant els mesos de juliol i agost i es reprendran al setembre.