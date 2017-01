L´Ajuntament de Berga actua subsidiàriament per fer la teulada d´un bloc de pisos per seguretat

Els veïns feien més de dotze anys que reivindicaven que s'actués per treure el perill del bloc de pisos números 24 del carrer del Roser que no tenia teulada fet que provocava greus filtracions d'aigua i humitats als blocs adjacents. Finalment, s'hi està actuant segons ha confirmat el regidor d'Urbanisme Oriol Camps a Regió7.

Després que l'Ajuntament hagi rebut la pertinent autorització del jutjat per actuar subsidiariàment ja qu el apropietat d el'immoble no ho ha fet quan així se l'ha requerit, els operaris han començat a treballar per restituir la legalitat i treure el perill. En primer lloc han desmuntat un sobreàtic fet sense permís. Aquest dimecres estan retirant la runa del desmunt amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions que ha obligat a tallar el trànsit de vehicles pel carrer del Roser fins que finalitzi aquesta part de l'actuació. Posteriorment faran una teulada que ha d'evitar que l'aigua de la plaja vagi a parar directament a les mitgeres dels pisos adjacents.

Al seu dia el govern va aprovar actuar subsidiàriament per fer la teulada i els aïllaments d´un edifici deshabitat i inacabat des de fa més d'una dècada que causa molèsties i humitats als veïns dels edificis adjacents i constitueix un risc per a la seguretat si no s´hi actua.

Els veïns no s'han cansat de reclamar-ho. El cas també l´han portat a mans del Síndic de Greus, que en fa el seguiment.

Acord junta de govern del 2015

A la junta de govern local del 10 de desembre del 2015 es va acordar la «incoació de l´execució subsidiària per refer la coberta i l´adaptació de la normativa al Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) l´execució d´obres d´impermeabilització i segellat d´entrega amb les mitgeres veïnes».

Obra inacabada

L´empresa que duia a terme les obres de millora del bloc va fer-hi treballs d´arranjament i a més va voler aixecar una alçada més de la que ja tenia l´immoble per a un sobreàtic però sense disposar de la preceptiva llicència municipal. En el seu moment, el consistori «va paralitzar les obres i es va fer la reclamació de la documentació per tal de poder donar la llicència». A partir d´aquí no es va saber res més dels propietaris de l´edifici que impulsaven les obres. Els treballs van quedar aturats i els responsables de l´empresa que havia comprat el bloc i havia fet els treballs que han quedat per completar es van fer fonedissos.

Fonts municipals han explicat que entre altres gestions ha calgut fer una publicació al BOE, «ja que no s´ha pogut comunicar a la propietat perquè han estat retornades totes les notificacions». Ara es preveu que «un cop concorreguts tots els terminis legals preceptius es faci l´aprovació del projecte al ple» i, posteriorment, s´executin les obres. D´aquesta manera, el consistori actuarà subsidiàriament per treure el perill d´aquest immoble. El cost dels treballs l´assumirà l´Ajuntament com es fa en aquests casos i se´n farà una anotació al registre de la propietat. Si mai aquest immoble es torna a vendre hi constarà i s´haurà de rescabalar el consistori berguedà.